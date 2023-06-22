Giriş Tarihi: 22.06.2023 09:30
Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
09:30
AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023|| AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanıyor mu?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından 9-10-11 Haziran ve 16-17-18 Haziran tarihleri arasında online olarak yapılan bitirme/final sınavı sonuçları sorgulanıyor. AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı anbean takip ediliyor. Öğrenci bazlı olarak düzenlenen sınav oturumlarında, he bir öğrencinin aldığı ders günlere dağıtılmış, sınavlara sadece ilgili ders için ilan edilen gün ve saatlerde girilmiştir. Bitirme sınavlarında her bir ders için öğrencilere 20 adet çoktan seçmeli soru yöneltilmiş ve 30 dakika sınav süresi içerisinde cevaplanması istenmişti. AUZEF final sınavı sonuçlarının https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden öğrenilecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, cevabı…