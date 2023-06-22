AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023|| AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanıyor mu?

Geride kalan bitirme sınavlarının ardından binerce öğrenci İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavı sonuçlarını merak ediyor. Haziran 9-10-11 ve 16-17-18'de yapılan çevrimiçi sınavlarda bir ders kapsamındaki tüm kazanımlardan sorumlu tutulan öğrenciler ders başarı notlarını %70 etkileyecek bitirme sınavına girmişlerdi. Final sınavlarında öğrencilere her bir ders için 30 dakikalık sürede 20 adet çoktan seçmeli soru yöneltilmişti. AUZEF final sonuçları yapılan değerlendirmemin ardından AUZEF Online Sınav Sistemi üzerinden erişime açılacak. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı…