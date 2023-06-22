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Haberler Fotohaber AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023|| AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanıyor mu?
Giriş Tarihi: 22.06.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 09:30

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023|| AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanıyor mu?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından 9-10-11 Haziran ve 16-17-18 Haziran tarihleri arasında online olarak yapılan bitirme/final sınavı sonuçları sorgulanıyor. AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı anbean takip ediliyor. Öğrenci bazlı olarak düzenlenen sınav oturumlarında, he bir öğrencinin aldığı ders günlere dağıtılmış, sınavlara sadece ilgili ders için ilan edilen gün ve saatlerde girilmiştir. Bitirme sınavlarında her bir ders için öğrencilere 20 adet çoktan seçmeli soru yöneltilmiş ve 30 dakika sınav süresi içerisinde cevaplanması istenmişti. AUZEF final sınavı sonuçlarının https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden öğrenilecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, cevabı…

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023|| AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanıyor mu?

Geride kalan bitirme sınavlarının ardından binerce öğrenci İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavı sonuçlarını merak ediyor. Haziran 9-10-11 ve 16-17-18'de yapılan çevrimiçi sınavlarda bir ders kapsamındaki tüm kazanımlardan sorumlu tutulan öğrenciler ders başarı notlarını %70 etkileyecek bitirme sınavına girmişlerdi. Final sınavlarında öğrencilere her bir ders için 30 dakikalık sürede 20 adet çoktan seçmeli soru yöneltilmişti. AUZEF final sonuçları yapılan değerlendirmemin ardından AUZEF Online Sınav Sistemi üzerinden erişime açılacak. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı…

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023|| AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanıyor mu?

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları 22 Haziran 2023 Perşembe günü, Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden öğrencilerin erişimine açılacak.

AUZEF final sınavları sonuçlarını sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayınız.

AUZEF ONLINE SINAV SİSTEMİ FİNAL SONUÇLARI

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AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023|| AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanıyor mu?

Bitirme sınav puanlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazınızı iletebilirsiniz.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023|| AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanıyor mu?

AUZEF TELAFİ VE MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI TARİHİ
AUZEF akademik takvimine göre telafi sınavları 8-9-10-11 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Mezuniyete üç ders sınavı ise 30 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanacak.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023|| AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanıyor mu?

SORU İTİRAZLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Çevrim içi Bitirme sınavında bir derse ait sınav soru itirazınızı sınavınızı gerçekleştirdiğiniz gün içinde (dersin sınav tarihinde) Soru İtiraz" sekmesi (https://aos.istanbul.edu.tr/) üzerinden yapmanız gerekmektedir. Sınav soru itirazı için ayrıca sınav soruları yayımlanmayacaktır.

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