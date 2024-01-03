Giriş Tarihi: 03.01.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
14:37
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi ve yerleri açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?
AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı. Lisans ve ön lisans eğitimlerini uzaktan devam ettirenler için Auzef 2023-2024 yılı ilk dönemi final sınavları giriş belgeleri ve giriş yerleri açıklandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023-2024 akademik takvimi ile güz dönemi sınav yerleri belli oldu. Lisans ve ön lisanslar için 6-7 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak olan sınavların giriş belgesi sorgulama ekranı araştırılmaya başladı. İşte, 2023-2024 AUZEF final sınavı giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı…