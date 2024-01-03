AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi ve yerleri açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

AUZEF final sınavı giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı için araştırmalar başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri, güz dönemi bitirme sınavlarına hazırlanıyorlar. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan sınavların giriş belgeleri yayımlandı. 2023-2024 AUZEF final sınavı giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı…