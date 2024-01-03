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Haberler Fotohaber AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi ve yerleri açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 03.01.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 14:37

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi ve yerleri açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı. Lisans ve ön lisans eğitimlerini uzaktan devam ettirenler için Auzef 2023-2024 yılı ilk dönemi final sınavları giriş belgeleri ve giriş yerleri açıklandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023-2024 akademik takvimi ile güz dönemi sınav yerleri belli oldu. Lisans ve ön lisanslar için 6-7 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak olan sınavların giriş belgesi sorgulama ekranı araştırılmaya başladı. İşte, 2023-2024 AUZEF final sınavı giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı…

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi ve yerleri açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

AUZEF final sınavı giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı için araştırmalar başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri, güz dönemi bitirme sınavlarına hazırlanıyorlar. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan sınavların giriş belgeleri yayımlandı. 2023-2024 AUZEF final sınavı giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı…

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi ve yerleri açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

AUZEF FİNAL SINAVI NE ZAMAN 2023-2024?

AUZEF güz dönemi final sınavı için giriş belgeleri 29 Aralık günü erişime açılmıştı. Giriş belgeleri auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden alınabiliyor.

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AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi ve yerleri açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

AUZEF final sınavları da 6-7 Ocak tarihlerinde üç oturum şeklinde yüz yüze olacak. Telafi sınavları da 10-11 Şubat tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi ve yerleri açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

AUZEF final sınavları da 6-7 Ocak tarihlerinde üç oturum şeklinde yüz yüze olacak. Telafi sınavları da 10-11 Şubat tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi ve yerleri açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

Sınavların sonuçlarına dair harf notları da 16 Ocak 2024 tarihinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden ilan edilecek.

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