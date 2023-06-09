AUZEF SINAV GİRİŞ EKRANI E-SINAV 2023: İstanbul Üniversitesi İÜ AUZEF online final sınav giriş ekranı için tıkla!

AUZEF sınav giriş ekranı son dakika bugün erişime açılıyor! İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF bahar dönemi final sınavları için beklenen tarih geldi. Takvime göre bitirme sınavları, 9-10-11 Haziran ve 16-17-18 Haziran 2023 tarihleri arasında internet üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Lisans ve ön lisans eğitimlerini uzaktan tamamlayan öğrenciler AUZEF final sınav girişi nasıl ve nereden yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. Çevrimiçi yapılacak final sınavında öğrencilere her dersten 20 adet soru yöneltilecek olup 30 dakika süre verilecek. AKSİS e-sınav girişi araştırılıyor. İşte, 2023 AUZEF final sınav giriş online ekranı...