AUZEF SINAV GİRİŞ EKRANI E-SINAV 2023: İstanbul Üniversitesi İÜ AUZEF online final sınav giriş ekranı için tıkla!

2023 AUZEF ONLİNE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemindeki derslerinizin final sınavları 9-10-11 Haziran 2023 ve 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin girecekleri dersler günlere dağıtılmış olup her öğrencinin kendisi için düzenlenmiş sınav takvimini https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresine girerek kontrol etmesi gerekmektedir.

Öğrenci bazlı olarak düzenlenen sınav oturumlarında, her bir öğrencinin aldığı dersler günlere dağıtılmıştır. Sınavlara sadece ilgili bir ders için ilan edilen gün ve saatlerde girilebilecektir.

Sınavlarınıza, almakta olduğunuz dönem derslerinizin yanında belirtilen oturum tarihinde ve 09:00-23:59 saatleri arasında katılınız. Sistemde belirlenen gün ve saat dışında sınava girilmesi veya ayrı bir sınav yapılması söz konusu değildir.

Bitirme sınavlarında her bir ders için öğrencilere 20 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve 30 dakika sınav süresi tanımlanacak.

AUZEF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ