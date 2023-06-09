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Haberler Fotohaber AUZEF SINAV GİRİŞ EKRANI E-SINAV 2023: İstanbul Üniversitesi İÜ AUZEF online final sınav giriş ekranı için tıkla!
Giriş Tarihi: 09.06.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 09:15

AUZEF SINAV GİRİŞ EKRANI E-SINAV 2023: İstanbul Üniversitesi İÜ AUZEF online final sınav giriş ekranı için tıkla!

AUZEF sınav giriş ekranı son dakika bugün erişime açılıyor! İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF bahar dönemi final sınavları için beklenen tarih geldi. Takvime göre bitirme sınavları, 9-10-11 Haziran ve 16-17-18 Haziran 2023 tarihleri arasında internet üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Lisans ve ön lisans eğitimlerini uzaktan tamamlayan öğrenciler AUZEF final sınav girişi nasıl ve nereden yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. Çevrimiçi yapılacak final sınavında öğrencilere her dersten 20 adet soru yöneltilecek olup 30 dakika süre verilecek. AKSİS e-sınav girişi araştırılıyor. İşte, 2023 AUZEF final sınav giriş online ekranı...

AUZEF SINAV GİRİŞ EKRANI E-SINAV 2023: İstanbul Üniversitesi İÜ AUZEF online final sınav giriş ekranı için tıkla!

AUZEF sınav giriş ekranı İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi final sınavları için erişime açıldı. 9 Haziran'da başlayan bitirme sınavları, 18 Haziran'da sona erecek. Çevrimiçi online olarak gerçekleştirilecek olan sınavlara katılım sağlayacak binlerce aday bu noktada 2023 AUZEF vize sınav giriş ekranı için araştırma yaparken, fakülteden gelen duyuru ve sınav kuralları ışığında e-sınav ekranı erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak 2023 AUZEF final sınav giriş ekranı üzerinden sınava katılabilirsiniz. İşte, 2023 AKSİS online AUZEF final girişi linki…

AUZEF SINAV GİRİŞ EKRANI E-SINAV 2023: İstanbul Üniversitesi İÜ AUZEF online final sınav giriş ekranı için tıkla!

AUZEF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2023: AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemi final sınavları için tarihler belli oldu.

Yayınlanan akademik takvime göre, toplam 4 oturumdan oluşan İÜ AUZEF bahar yarıyılı Bitirme Sınavı (Final) 09-10-11 Haziran ve 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde çevrim içi (online) yapılacak.

Söz konusu sınav sürecinde, ara (vize) sınavlarda uygulanmış olan sınav güvenliği tedbirleri; bahsi geçen sınavlarda tespit edilen kötü niyetli girişimler ve birtakım yeni hukuk dışı yöntemlere başvurulma potansiyeli dikkate alınarak artırılmıştır.

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AUZEF SINAV GİRİŞ EKRANI E-SINAV 2023: İstanbul Üniversitesi İÜ AUZEF online final sınav giriş ekranı için tıkla!

2023 AUZEF ONLİNE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemindeki derslerinizin final sınavları 9-10-11 Haziran 2023 ve 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin girecekleri dersler günlere dağıtılmış olup her öğrencinin kendisi için düzenlenmiş sınav takvimini https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresine girerek kontrol etmesi gerekmektedir.

Öğrenci bazlı olarak düzenlenen sınav oturumlarında, her bir öğrencinin aldığı dersler günlere dağıtılmıştır. Sınavlara sadece ilgili bir ders için ilan edilen gün ve saatlerde girilebilecektir.

Sınavlarınıza, almakta olduğunuz dönem derslerinizin yanında belirtilen oturum tarihinde ve 09:00-23:59 saatleri arasında katılınız. Sistemde belirlenen gün ve saat dışında sınava girilmesi veya ayrı bir sınav yapılması söz konusu değildir.

Bitirme sınavlarında her bir ders için öğrencilere 20 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve 30 dakika sınav süresi tanımlanacak.

AUZEF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF SINAV GİRİŞ EKRANI E-SINAV 2023: İstanbul Üniversitesi İÜ AUZEF online final sınav giriş ekranı için tıkla!

Çevrim içi (Online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen bu ekrandaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Sınava başladıktan sonra ekranda ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap seçenekleri gösterilecektir. Soruyu cevaplamak için cevap seçeneklerinden birini işaretleyip "Cevapla ve Sonraki Soru" butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz "Soruyu Boş Bırak" seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz.

Sıradaki soruya geçtikten sonra önceki sorularda işaretlenen seçenekler değiştirilemez ve kontrol etmek amacıyla önceki sorulara kesinlikle dönülemez. Boş bıraktığınız sorulara tekrar cevap veremeyeceğinizi unutmayınız.

AUZEF SINAV GİRİŞ EKRANI E-SINAV 2023: İstanbul Üniversitesi İÜ AUZEF online final sınav giriş ekranı için tıkla!

Sınavın herhangi bir anında "Sınavı Bitir" butonuna basmanız halinde karşınıza bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekrandaki "Sınavımı Bitirmek İstiyorum" butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır. Böyle bir durumda bir daha hiçbir koşulda ilgili dersin sınavına tekrar girilemez ve herhangi bir koşulda yeni bir sınav hakkı tanınmaz.

Sınav süresi tamamlandığında devam etmekte olduğunuz dersin sınavı otomatik olarak sistem tarafından sonlandırılır. Bu durumda sınav sonlandırılıncaya kadar sorulara verdiğiniz cevaplar değerlendirmeye alınır.

Online sınavlara internet bağlantısı olan ve soruları okuyabilmek için yeterli ekran büyüklüğüne sahip kişisel bilgisayarınız/tabletiniz veya cep telefonunuzdan girebilirsiniz. Meydana gelebilecek elektrik/internet kesintisi vb. sorunlardan fakültemiz sorumlu değildir. Gerekli tedbirleri almak öğrencinin sorumluluğundadır.

İnternet/elektrik kesilmesi vb. sorunlarla karşılaşmanız halinde eğer sisteme giriş hakkınız tükenmemiş ise aynı gün içinde sisteme tekrar girerek kalan sınav süresini kullanıp kalan sorularınızı cevaplayarak sınavınızı tamamlayabilirsiniz.

Sınavınıza tekrar girdiğinizde kullanacağınız süre, o dersin sınavı için size tanımlanan toplam süreden aynı dersin sınavına önceki girişte/girişlerde kullandığınız süre/süreler çıkarılarak hesaplanır.

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