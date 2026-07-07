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Haberler Fotohaber AUZEF Sınav Sonuç Takvimi 2026 | AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 12:08

AUZEF Sınav Sonuç Takvimi 2026 | AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bünyesinde eğitim alan öğrenciler için bahar dönemi akademik takviminin en kritik aşamasına gelindi. Final sınavlarının ardından ders geçme barajını aşamayan veya notunu yükseltmek amacıyla bütünleme sınavlarına katılım sağlayan adaylar, sonuçlar için heyecanlı bekleyiş içinde. Böylece "AUZEF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak?"sorusu ön plana çıktı. İşte tüm güncel gelişmeler...

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AUZEF Sınav Sonuç Takvimi 2026 | AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi telafi sınavlarına katılan adaylar, sınav kitapçıklarının ve optik formların değerlendirilme sürecinin tamamlanmasını heyecanla bekliyor. Mezuniyet durumlarını doğrudan etkileyen ya da üst sınıftan ders alabilme koşullarını belirleyen bu kritik sınavların ardından, arama motorlarında yapılan sorgulamalar dikkat çekti. Böylece AUZEF bütünleme sonuçları için yapılan duyurular, adayların yakın takibinde yer alıyor.

AUZEF Sınav Sonuç Takvimi 2026 | AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları genellikle sınav tarihinden itibaren 10 ile 15 gün içerisinde ilan ediliyor. Böylece bütünleme sonuçları için İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan duyurular yakından takip ediliyor.

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AUZEF Sınav Sonuç Takvimi 2026 | AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI TAMAMLANDI!

AUZEF bütünleme (telafi) sınavları; final sınavına giremeyen, girip başarısız olan (FF) veya şartlı geçer (DD/DC) notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için düzenlenen yüz yüze sınavlardır. Bu sene bahar dönemi bütünleme sınavları 4 - 5 Temmuz 2026 tarihlerinde uygulandı.

AUZEF Sınav Sonuç Takvimi 2026 | AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEZUNİYET İÇİN ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi tarafından açıklanan AUZEF takvimine göre mezuniyet için üç ders sınavı 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 5 Eylül'de yapılacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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