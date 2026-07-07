AUZEF Sınav Sonuç Takvimi 2026 | AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi telafi sınavlarına katılan adaylar, sınav kitapçıklarının ve optik formların değerlendirilme sürecinin tamamlanmasını heyecanla bekliyor. Mezuniyet durumlarını doğrudan etkileyen ya da üst sınıftan ders alabilme koşullarını belirleyen bu kritik sınavların ardından, arama motorlarında yapılan sorgulamalar dikkat çekti. Böylece AUZEF bütünleme sonuçları için yapılan duyurular, adayların yakın takibinde yer alıyor.