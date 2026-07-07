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AUZEF Sınav Sonuç Takvimi 2026 | AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 12:08
AUZEF Sınav Sonuç Takvimi 2026 | AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bünyesinde eğitim alan öğrenciler için bahar dönemi akademik takviminin en kritik aşamasına gelindi. Final sınavlarının ardından ders geçme barajını aşamayan veya notunu yükseltmek amacıyla bütünleme sınavlarına katılım sağlayan adaylar, sonuçlar için heyecanlı bekleyiş içinde. Böylece "AUZEF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak?"sorusu ön plana çıktı. İşte tüm güncel gelişmeler...