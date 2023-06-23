AUZEF sınav sonuçları son dakika açıklandı! İstanbul Üniversitesi bahar dönemi final sınavı 2023 AUZEF sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları son dakika açıklandı! 2023 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 9-18 Haziran 2023 tarihlerinde online (çevrimi içi) olarak tamamlandı. Akabinde ise gözler sınav sonuçları için gelecek açıklamalara çevrilmişti. Beklenen açıklama son dakika geldi ve sonuç sorgulama ekranı ziyaretleri başladı. Söz konusu sınav sonuçlarına esinav.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden erişim sağlanacak. Peki, AUZEF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte e sınav ekranı ile 2023 AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…