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Haberler Fotohaber AUZEF sınav sonuçları son dakika açıklandı! İstanbul Üniversitesi bahar dönemi final sınavı 2023 AUZEF sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 23.06.2023 03:02 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 03:02

AUZEF sınav sonuçları son dakika açıklandı! İstanbul Üniversitesi bahar dönemi final sınavı 2023 AUZEF sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi! İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavları, 9-10-11 Haziran ve 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Haziran ayının sonuna yaklaşılırken AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusu gündemdeki yerini almıştı. Dersleri geçip geçemediklerini merak eden binlerce öğrenci AUZEF final sonuçları sorgulama ekranı ziyaretlerine başladı. Final sınavı sonuçları esinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden öğrenilecek olup başarısız olan öğrenciler telafi sınavlarını beklemeye koyulacak. Peki, AUZEF sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, sonuç sorgulama sayfası…

SON DAKİKA | AUZEF SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI! İstanbul Üniversitesi bahar dönemi final sınavı 2023 AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları son dakika açıklandı! 2023 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 9-18 Haziran 2023 tarihlerinde online (çevrimi içi) olarak tamamlandı. Akabinde ise gözler sınav sonuçları için gelecek açıklamalara çevrilmişti. Beklenen açıklama son dakika geldi ve sonuç sorgulama ekranı ziyaretleri başladı. Söz konusu sınav sonuçlarına esinav.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden erişim sağlanacak. Peki, AUZEF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte e sınav ekranı ile 2023 AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

SON DAKİKA | AUZEF SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI! İstanbul Üniversitesi bahar dönemi final sınavı 2023 AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

2023 AUZEF SONUÇLARI AÇIKLANDI!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı AUZEF bahar yarıyılı bitirme (final) sınavları, 09-10-11 Haziran ve 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde tamamlandı.

AUZEF bahar dönemi final sınavı sonuçları 22 Haziran 2023 Perşembe günü açıklandı!

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SON DAKİKA | AUZEF SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI! İstanbul Üniversitesi bahar dönemi final sınavı 2023 AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Öğrencilerimiz, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı final sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı esinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazınızı aos.istanbul.edu.tr adresinden 24 Haziran 2023 saat 23.59'a kadar yapabilirsiniz. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacaktır."

Bitirme sınav puanlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazı yapılabilecek.

SON DAKİKA | AUZEF SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI! İstanbul Üniversitesi bahar dönemi final sınavı 2023 AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF FİNAL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sınav sonuçları Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden öğrenilebilir.

AUZEF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA | AUZEF SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI! İstanbul Üniversitesi bahar dönemi final sınavı 2023 AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF TELAFİ VE MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI TARİHİ

AUZEF akademik takvimine göre telafi sınavları 8-9-10-11 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Mezuniyete üç ders sınavı ise 30 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak.

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