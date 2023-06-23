AUZEF sınav sonuçları son dakika açıklandı! İstanbul Üniversitesi bahar dönemi final sınavı 2023 AUZEF sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi! İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavları, 9-10-11 Haziran ve 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Haziran ayının sonuna yaklaşılırken AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusu gündemdeki yerini almıştı. Dersleri geçip geçemediklerini merak eden binlerce öğrenci AUZEF final sonuçları sorgulama ekranı ziyaretlerine başladı. Final sınavı sonuçları esinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden öğrenilecek olup başarısız olan öğrenciler telafi sınavlarını beklemeye koyulacak. Peki, AUZEF sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, sonuç sorgulama sayfası…