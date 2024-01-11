Giriş Tarihi: 11.01.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
09:31
AUZEF SINAV SONUÇLARI sorgulama ekranı (aksis.istanbul.edu.tr) | AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavları tamamlandı. Sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler AKSİS üzerinden açıklanacak sınav sonuç tarihi için arayışa başladı. Bu noktada AUZEF final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki; AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…