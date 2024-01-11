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Haberler Fotohaber AUZEF SINAV SONUÇLARI sorgulama ekranı (aksis.istanbul.edu.tr) | AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 11.01.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 09:31

AUZEF SINAV SONUÇLARI sorgulama ekranı (aksis.istanbul.edu.tr) | AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavları tamamlandı. Sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler AKSİS üzerinden açıklanacak sınav sonuç tarihi için arayışa başladı. Bu noktada AUZEF final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki; AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

AUZEF SINAV SONUÇLARI sorgulama ekranı aksis.istanbul.edu.tr | AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi bünyesinde eğitim hayatlarına açıktan devam eden öğrenciler 6-7 Ocak tarihlerinde yüz yüze yapılan sınavlarda ter dökmüştü. Şimdi ise aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacak sonuçlar için geri sayım sürüyor. Peki; AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF SINAV SONUÇLARI sorgulama ekranı aksis.istanbul.edu.tr | AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Auzef final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

Bitirme (final) sınav sonucuna ait harf notları 16 Ocak 2024 tarihinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacak.

Bitirme (final) sınavına herhangi bir sebeple giremeyenler, 10 - 11 Şubat 2024 tarihlerindeki bütünleme (telafi) sınavına girebilecek.

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AUZEF SINAV SONUÇLARI sorgulama ekranı aksis.istanbul.edu.tr | AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)

Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.

AUZEF SINAV SONUÇLARI sorgulama ekranı aksis.istanbul.edu.tr | AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF MEZUNİYET ŞARTLARI

Meslek yüksekokullarının, öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli en az 120 AKTS krediyi tamamlamış, AGNO'su en az 2.00 düzeyinde olan ve ilgili birim tarafından belirlenen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci koşullu başarılı dersleri olsa dahi öğrenimini bitirmiş sayılır ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından mezuniyeti onaylanarak kendisine ilgili birimin Ön Lisans diploması verilir.

Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

AUZEF SINAV SONUÇLARI sorgulama ekranı aksis.istanbul.edu.tr | AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Genel not ortalamasının en az 2,00 olması

İlk dört yarıyıldan en az 120 AKTS kredilik ders alınmış olmasıAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Yabancı Dil I-II ve Türk Dili I-II derslerinin almış ve derslerden geçilmiş olması gerekmektedir.

Diploma kırdırmak isteyen öğrencilerin fakülteye ıslak imzalı dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Diploma kırdıran öğrenciler diploma kırdırdıkları programda öğrenimlerine devam edemez. Programla ilgili tüm hakları diploma kırdırma ile sona erer.

Alınacak olan diplomada "Bu diploma alan belirtmemekte sadece Ön Lisans derecesini belgelemektedir." ibaresi yer almaktadır.

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