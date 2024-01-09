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Haberler Fotohaber AUZEF SINAV SONUÇLARI TIKLA-SORGULA ekranı | AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 09.01.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 10:12

AUZEF SINAV SONUÇLARI TIKLA-SORGULA ekranı | AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavları geride kaldı. Hafta sonu üç oturumda düzenlenen sınavlara katılım sağlayan öğrenciler AKSİS üzerinden ilan edilecek sonuçlar için bekleyişe başladı. Bu noktada not ortalamasına büyük oranda etki edecek AUZEF final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki; AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sonuç tarihi…

AUZEF SINAV SONUÇLARI TIKLA-SORGULA ekranı | AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF final sınav sonuçları için AKSİS ekranı yakinen takip edilmekte. İstanbul Üniversitesi bünyesinde eğitim hayatlarına açıktan devam eden öğrenciler son olarak geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen sınavlara katılım sağlamıştı. Peki; AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AUZEF final sınavı sonuç tarihi…

AUZEF SINAV SONUÇLARI TIKLA-SORGULA ekranı | AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayınlanan akademik takvim ile beraber 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı AUZEF bitirme (final) sınav tarihleri belli oldu.

Takvime göre, AUZEF final sınavları 6-7 Ocak 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde yüz yüze yapılacak.

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek.

Sabah oturumu 09.30'da, öğle oturumu ise 14.00'te başlamaktadır.

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AUZEF SINAV SONUÇLARI TIKLA-SORGULA ekranı | AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Auzef final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

Bitirme (final) sınav sonucuna ait harf notları 16 Ocak 2024 tarihinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacak.

Bitirme (final) sınavına herhangi bir sebeple giremeyenler, 10 - 11 Şubat 2024 tarihlerindeki bütünleme (telafi) sınavına girebilecek.

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AUZEF SINAV SONUÇLARI TIKLA-SORGULA ekranı | AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)

Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.

AUZEF SINAV SONUÇLARI TIKLA-SORGULA ekranı | AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF MEZUNİYET ŞARTLARI

Meslek yüksekokullarının, öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli en az 120 AKTS krediyi tamamlamış, AGNO'su en az 2.00 düzeyinde olan ve ilgili birim tarafından belirlenen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci koşullu başarılı dersleri olsa dahi öğrenimini bitirmiş sayılır ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından mezuniyeti onaylanarak kendisine ilgili birimin Ön Lisans diploması verilir.

Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

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