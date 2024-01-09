Giriş Tarihi: 09.01.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
10:12
AUZEF SINAV SONUÇLARI TIKLA-SORGULA ekranı | AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavları geride kaldı. Hafta sonu üç oturumda düzenlenen sınavlara katılım sağlayan öğrenciler AKSİS üzerinden ilan edilecek sonuçlar için bekleyişe başladı. Bu noktada not ortalamasına büyük oranda etki edecek AUZEF final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki; AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sonuç tarihi…