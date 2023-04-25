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Haberler Fotohaber AUZEF SINAV TARİHLERİ 2023: Bahar dönemi İstanbul Üniversitesi Açıköğretim AUZEF vize sınavı ne zaman yapılacak, online mı olacak?
Giriş Tarihi: 25.04.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 16:05

AUZEF SINAV TARİHLERİ 2023: Bahar dönemi İstanbul Üniversitesi Açıköğretim AUZEF vize sınavı ne zaman yapılacak, online mı olacak?

AUZEF sınav tarihleri, İstanbul Üniversitesi'nin resmi twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama ile duyuruldu. Bu kapsamda Bahar dönemine ilişkin vize sınavlarının belirlenen tarihler aralığında elektronik ortam üzerinden yapılacağı kaydedildi. Bu kapsamda "Bahar dönemi 2023 AUZEF vize sınavı ne zaman yapılacak, online mı olacak?" gibi sorular yanıt arıyor. İşte İstanbul Üniversitesi Açıköğretim AUZEF sınav tarihleri ve tüm detaylar…

AUZEF SINAV TARİHLERİ 2023: Bahar dönemi İstanbul Üniversitesi Açıköğretim AUZEF vize sınavı ne zaman yapılacak, online mı olacak?

İstanbul Üniversitesi bünyesinde Açıköğretim üzerinden eğitimlerine devam eden binlerce aday Bahar dönem AUZEF sınav tarihleri için gözünü kurumdan gelecek açıklamaya çevirmişti. Bu kapsamda sosyal medya hesabı üzerinden gelen açıklamada "Bahar dönemi AUZEF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?" gibi soruların yanıtı verilmiş oldu. 2023 AUZEF sınav tarihlerinde öğrenciler sınavlara elektronik ortam üzerinden katılım sağlayacak.

AUZEF SINAV TARİHLERİ 2023: Bahar dönemi İstanbul Üniversitesi Açıköğretim AUZEF vize sınavı ne zaman yapılacak, online mı olacak?

2023 AUZEF SINAV TARİHLERİ

İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Değerli Öğrencilerimiz,
Bugün yapılan Üniversite Senatosu'nda alınan karar çerçevesinde İÜ AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Ara Sınavı (Vize) 29 Nisan - 07 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacaktır.

Sınava ilişkin detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır."

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AUZEF SINAV TARİHLERİ 2023: Bahar dönemi İstanbul Üniversitesi Açıköğretim AUZEF vize sınavı ne zaman yapılacak, online mı olacak?

2022-2023 BAHAR YARIYILI ÇEVRİM İÇİ (ONLİNE) ARA SINAV (VİZE) HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi ara sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemindeki derslerinizin ara sınavları 29 Nisan 2023 – 07 Mayıs 2023 tarihleri arasında sınav takviminde ilan edilen gün ve saatlerde gerçekleşecektir. Sınavlarınıza dönem derslerinizin yanında belirtilen tarihte 09:00-23:59 saatleri arasında girebilirsiniz. Her bir ders için sadece belirlenen tek bir günde sınav yapılacaktır.

AUZEF SINAV TARİHLERİ 2023: Bahar dönemi İstanbul Üniversitesi Açıköğretim AUZEF vize sınavı ne zaman yapılacak, online mı olacak?

Ara sınavlarda her bir ders için öğrencilere 20 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve 30 dakika sınav süresi tanımlanacaktır.

Çevrim içi (Online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen bu ekrandaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Sınava başladıktan sonra ekranda ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap seçenekleri gösterilecektir. Soruyu cevaplamak için cevap seçeneklerinden birini işaretleyip "Cevapla ve Sonraki Soru" butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz "Soruyu Boş Bırak" seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz.

Sıradaki soruya geçtikten sonra işaretlenen seçeneğin değiştirilmesi veya kontrol etmek amacıyla önceki sorulara kesinlikle dönülemez. Boş bıraktığınız sorulara tekrar cevap veremeyeceğinizi unutmayınız.

Sınavın herhangi bir anında "Sınavı Bitir" butonuna basmanız halinde karşınıza bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekrandaki "Sınavımı Bitirmek İstiyorum" butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır. Böyle bir durumda bir daha hiçbir koşulda ilgili dersin sınavına tekrar girilemez ve herhangi bir koşulda yeni bir sınav hakkı tanınamaz.

Sınav süresi tamamlandığında devam etmekte olduğunuz dersin sınavı otomatik olarak sistem tarafından sonlandırılır. Bu durumda sınav sonlandırılıncaya kadar sorulara verdiğiniz cevaplar değerlendirmeye alınır.

AUZEF SINAV TARİHLERİ 2023: Bahar dönemi İstanbul Üniversitesi Açıköğretim AUZEF vize sınavı ne zaman yapılacak, online mı olacak?

Online sınavlara internet bağlantısı olan ve soruları okuyabilmek için yeterli ekran büyüklüğüne sahip kişisel bilgisayarınız/tabletiniz veya cep telefonunuzdan girebilirsiniz. Meydana gelebilecek elektrik/internet kesintisi vb. sorunlardan fakültemiz sorumlu değildir. Gerekli tedbirleri almak öğrencinin sorumluluğundadır.

İnternet/elektrik kesilmesi vb. sorunlarla karşılaşmanız halinde eğer sisteme giriş hakkınız tükenmemiş ise aynı gün içinde sisteme tekrar girerek kalan sınav süresini kullanıp kalan sorularınızı cevaplayarak sınavınızı tamamlayabilirsiniz.

Sınavınıza tekrar girdiğinizde kullanacağınız süre, o dersin sınavı için size tanımlanan toplam süreden aynı dersin sınavına önceki girişte/girişlerde kullandığınız süre/süreler çıkarılarak hesaplanır.

Sınavınızı başlattıktan sonra tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme (F5 tuşuna basma) vb. işlemler yapmanız durumunda "Yaptığınız değişiklikler kaydedilmemiş olabilir." uyarısı gelecektir. Onay işlemini gerçekleştirirseniz sistemden çıkış yapabileceksiniz. Tüm öğrencilere 20 soruluk bir test için toplamda 3 giriş hakkı, 10 soruluk bir test için toplamda 2 giriş hakkı tanımlanmıştır. Bu haklarınızın tamamını kullandığınızda tarafınıza yeni bir hak verilmeyecek, o dersin sınavına tekrar giriş yapamayacaksınız. Bu nedenle sayfa üzerinde sadece sınavla ilgili aktiviteleri gerçekleştirerek sınavınıza devam ediniz.

Ara sınav soruları bir ders kapsamında sorumlu olduğunuz tüm içeriklerin yarısından oluşturulmuştur. Buna göre 14 bölümlük bir ders kitabının ilk 7 bölümünden; 12 bölümlük bir ders kitabının ilk 6 bölümünden, 10 bölümlük bir ders kitabının ilk 5 bölümünden, 8 bölümlük bir ders kitabının ilk 4 bölümünden sınavlara hazırlanabilirsiniz.

Ara sınavda aldığınız puanlar dönem sonu başarı notunuzu %30 oranında etkileyecektir.

Yoğunluktan kaynaklı sorunlar yaşamamak için sınavlarınızı son saatlere bırakmamanız önem arz etmektedir.

Çevrim içi ara sınavlarla ilgili tüm destek taleplerinizi "AUZEF Çözüm Merkezi" (https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/) üzerinden ilgili konu ve kategoriyi seçerek iletebilirsiniz.

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