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Haberler Fotohaber AUZEF sınav tarihleri güncellendi! İstanbul Üniversitesi 2023-2024 AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 18.11.2023 13:13 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 13:13

AUZEF sınav tarihleri güncellendi! İstanbul Üniversitesi 2023-2024 AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF sınav tarihleri son dakika değişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi sınavlarının 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası 2023-2024 akademik yılı İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimi güncellendi. Üniversite eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler, final ve bütünleme sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. AUZEF final sınavı tarihleri yeni takvim ile belli oldu. Peki, İstanbul Üniversitesi 2023-2024 AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak? İşte, 2023-2024 yeni sınav takvimi.

AUZEF sınav tarihleri güncellendi! İstanbul Üniversitesi 2023-2024 AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) akademik sınav takvimi için yeni bir duyuru yayınladı. Yapılan açıklamaya göre, AUZEF bütünleme ve final sınavlarının tarihi değişti. Açık Öğretim Lisesi sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak olup MEB binaları kullanılamayacak. Dolayısıyla üniversitenin sınav takviminde güncellemeye gidildi. Şimdi binlerce öğrenci AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte, İstanbul Üniversitesi 2023-2024 AUZEF sınav tarihleri takvimi güncel ve ayrıntılar.

AUZEF sınav tarihleri güncellendi! İstanbul Üniversitesi 2023-2024 AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?

AZUEF SINAV TAKVİMİ GÜNCELLENDİ! AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) akademik sınav takvimi değişti.

İstanbul Üniversitesi tarafından yayınlanan "Akademik takvim güncellendi." başlıklı duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açıköğretim Lisesi Sınavlarının 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacağını ilan etmiştir. Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde söz konusu sınava sadece İstanbul'da bir milyona yakın öğrencinin katılmasının beklendiği bilgisi alınmıştır. MEB binalarının kullanılamayacak olması nedeniyle daha önceden ilan ettiğimiz AUZEF Bitirme (Final) Sınavının tarihi 6-7 Ocak 2024; Telafi (Bütünleme) Sınavının ise 10-11 Şubat 2024 olarak güncellenmiştir."

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AUZEF sınav tarihleri güncellendi! İstanbul Üniversitesi 2023-2024 AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?

2023-2024 AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bilgi verilmedi.

Geçmiş yıllara bakıldığında sınav sonuçlarının 15 gün içinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, sınav sonuçlarının en geç Kasım ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Adaylar sonuçları AKSİS üzerinden T.C. kimlik numarası, öğrenci şifresiyle beraber sorgulayabilecek..

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AUZEF sınav tarihleri güncellendi! İstanbul Üniversitesi 2023-2024 AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)

AUZEF sınav tarihleri güncellendi! İstanbul Üniversitesi 2023-2024 AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF MEZUNİYET ŞARTLARI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinden mezun olabilmek için Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereğince gerekli kredi/ AKTS miktarının başarıyla tamamlanması gerekmektedir. İşte AUZEF 2022-2023 mezuniyet şartları;

FF harf notu derse sahip olmamak,

2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip olmak,

Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamını almak.

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