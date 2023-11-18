AUZEF sınav tarihleri güncellendi! İstanbul Üniversitesi 2023-2024 AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) akademik sınav takvimi için yeni bir duyuru yayınladı. Yapılan açıklamaya göre, AUZEF bütünleme ve final sınavlarının tarihi değişti. Açık Öğretim Lisesi sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak olup MEB binaları kullanılamayacak. Dolayısıyla üniversitenin sınav takviminde güncellemeye gidildi. Şimdi binlerce öğrenci AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte, İstanbul Üniversitesi 2023-2024 AUZEF sınav tarihleri takvimi güncel ve ayrıntılar.