AUZEF sınav tarihleri güncellendi! İstanbul Üniversitesi 2023-2024 AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF sınav tarihleri son dakika değişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi sınavlarının 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası 2023-2024 akademik yılı İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimi güncellendi. Üniversite eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler, final ve bütünleme sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. AUZEF final sınavı tarihleri yeni takvim ile belli oldu. Peki, İstanbul Üniversitesi 2023-2024 AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak? İşte, 2023-2024 yeni sınav takvimi.