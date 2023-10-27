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Haberler Fotohaber AUZEF SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI! 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi vize ve final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:20 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:20

AUZEF SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI! 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi vize ve final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

AUZEF sınav tarihleri gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk sınavı için hazırlıklarına başladı. Bu noktada ''AUZEF sınavları ne zaman yapılacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. 2023-2024 AUZEF sınav tarihleri İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan akademik takvim ile belli oldu Peki; AUZEF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi ara ve final sınavı tarihleri takvimi.

AUZEF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2023-2024: İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi ara ve final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

AUZEF sınavları için geri sayım başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF yenileme ve ders seçme işlemleri, geçtiğimiz haftalarda sona ermişti. Kasım ayına sayılı günler kala 2023-2024 AUZEF sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin merakla araştırdığı ''AUZEF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak?'' sorusu yanıt buldu. İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi vize ve final sınavları için takvim yayınladı. Peki, AUZEF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav tarihleri takvimi ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

AUZEF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2023-2024: İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi ara ve final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

AUZEF SINAV TARİHLERİ | 2023-2024 AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF güz dönemi akademik takvimi yayınlandı.

Takvime göre; AUZEF ara dönem (vize) sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023 tarihlerinde, yarıyıl sonu (bitirme-final) sınavları ise 23 Aralık - 24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar için 03 Şubat -04 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak telafi sınavlarına katılacak.

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AUZEF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2023-2024: İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi ara ve final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF ara dönem (vize) sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Sınav giriş yerlerinin Kasım ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Adaylar, AUZEF vize sınavı giriş belgelerini, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresi ile web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinden erişebilecek.

AUZEF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2023-2024: İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi ara ve final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

AUZEF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilerine vize ve bitirme sınavı uygulayacak.

İstanbul Üniversitesi, telafi ve mezuniyete üç ders sınavı yapmaktadır. Başarısız olan öğrencilerin, dönem sonunda telafi sınavlarına katılmaları gerekmektedir.

AUZEF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2023-2024: İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi ara ve final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Güz Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavları: 11 Kasım - 12 Kasım 2023

Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme) Sınavları: 23 Aralık - 24 Aralık 2023

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): 03 Şubat -04 Şubat 2024

AUZEF Bahar Dönemi sınav tarihleri ise henüz açıklanmadı. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

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