AUZEF SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI! 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi vize ve final sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

AUZEF sınav tarihleri gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk sınavı için hazırlıklarına başladı. Bu noktada ''AUZEF sınavları ne zaman yapılacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. 2023-2024 AUZEF sınav tarihleri İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan akademik takvim ile belli oldu Peki; AUZEF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi ara ve final sınavı tarihleri takvimi.