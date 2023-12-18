SON DAKİKA AVRUPAKENT GYO (AVPGY) halka arz sonuçları açıklandı! Avrupakent GYO kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

Avrupakent Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. 13-14-15 Aralık 2023 tarihlerinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştiren Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanması ardından Borsa'da işlem görecek. Şimdi yatırımcıların gündeminde, "Avrupakent GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları yer alıyor. Peki; AVPGY borsada ne zaman işlem görür? İşte, Avrupakent GYO halka arz sonuçları ve detaylı bilgiler…