SON DAKİKA AVRUPAKENT GYO (AVPGY) halka arz sonuçları açıklandı! Avrupakent GYO kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

Avrupakent GYO halka arzında satılan 100 milyon TL nominal değerli paylar, 55,08 TL sabit fiyattan satışa sunulurken payların tamamı satıldı. Buna göre şirketin halka arz büyüklüğü 5.508.000.000 TL ve halka açıklık oranı ise %25,00 olarak gerçekleşti.

KAP'a yapılan açıklamada halka arzda, toplam 8.112.400.626,96 TL tutarında ve 147.283.962 adet paya karşılık gelen, toplam 3.755.503 adet filtrelenmemiş başvuru alındı. Yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,23 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,47 katı talep toplandı. Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 1,47 katı talep toplandığı bilgisi verildi.