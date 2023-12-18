Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA AVRUPAKENT GYO (AVPGY) halka arz sonuçları açıklandı! Avrupakent GYO kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?
Giriş Tarihi: 18.12.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 10:10

SON DAKİKA AVRUPAKENT GYO (AVPGY) halka arz sonuçları açıklandı! Avrupakent GYO kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

Avrupakent Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. 13-14-15 Aralık 2023 tarihlerinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştiren Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanması ardından Borsa'da işlem görecek. Şimdi yatırımcıların gündeminde, "Avrupakent GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları yer alıyor. Peki; AVPGY borsada ne zaman işlem görür? İşte, Avrupakent GYO halka arz sonuçları ve detaylı bilgiler…

Son Dakika Avrupakent GYO AVPGY halka arz sonuçları açıklandı! Avrupakent GYO kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Avrupakent Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için heyecanlı bekleyiş son buldu. SPK onayı alan şirket, 13-14-15 Aralık 2023 tarihlerinde halka arz olmuştu. Hatırlanacağı üzere 55,08 TL hisse fiyatıyla harka arz olan şirket paylarının eşit dağıtılacağı açıklanmıştı. Peki, Avrupakent Gayrimenkul halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, AVPGY borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar…

Son Dakika Avrupakent GYO AVPGY halka arz sonuçları açıklandı! Avrupakent GYO kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SONA ERDİ!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bakır tel sektörünün lider üreticileri arasında yer alan Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzına onay verdi.

Avrupakent GYO 3 iş günü süreyle talep topladı.

5.508.000.000 TL halka arz büyüklüğü ile tüm zamanların TAB Gıda'dan sonra en büyük ikinci halka arzı olan şirket payları için talep toplama 13-14-15 Aralık 2023 tarihlerinde tamamlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika Avrupakent GYO AVPGY halka arz sonuçları açıklandı! Avrupakent GYO kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Avrupakent Gayrimenkul (AVPGY) halka arz sonuçları açıklandı.

Halka arz gelirinin büyük bölümünü yatırımlar için kullanmayı planlayan şirketin halka arzına dair sonuçlar belli oldu ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı!

Son Dakika Avrupakent GYO AVPGY halka arz sonuçları açıklandı! Avrupakent GYO kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Avrupakent GYO halka arzında satılan 100 milyon TL nominal değerli paylar, 55,08 TL sabit fiyattan satışa sunulurken payların tamamı satıldı. Buna göre şirketin halka arz büyüklüğü 5.508.000.000 TL ve halka açıklık oranı ise %25,00 olarak gerçekleşti.

KAP'a yapılan açıklamada halka arzda, toplam 8.112.400.626,96 TL tutarında ve 147.283.962 adet paya karşılık gelen, toplam 3.755.503 adet filtrelenmemiş başvuru alındı. Yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,23 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,47 katı talep toplandı. Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 1,47 katı talep toplandığı bilgisi verildi.

Son Dakika Avrupakent GYO AVPGY halka arz sonuçları açıklandı! Avrupakent GYO kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Halka arz sonucunda, 3.653.597 adedi yurtiçi bireysel yatırımcı olmak üzere, toplam 3.654.448 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleşti. Buna göre bireysel yatırımcılara kişi başına ortalama 22 lot (1.211 TL) dağıtım yapıldı.

SON DAKİKA