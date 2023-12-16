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Haberler Fotohaber Avrupakent GYO halka arz talep toplama bitti, sonuçları açıklandı mı? Avrupakent kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görür?
Giriş Tarihi: 16.12.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 10:29

Avrupakent GYO halka arz talep toplama bitti, sonuçları açıklandı mı? Avrupakent kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görür?

Avrupakent GYO talep toplama tarihlerinin sona ermesiyle gündemde yerini aldı. Sermaye Piyasası (SPK) takvimine göre 13 Aralık itibarıyla başlayan talep toplama 15 Aralık'ta son buldu. Talep toplama döneminde oldukça ilgi gören şirketin borsa işlem araştırmaları en çok arananlar listesinde yerini aldı. Şirket toplamda 5.5 Milyar TL değerinde gir halka arz gerçekleştiriyor. AVPGY bist koduyla işlem görecek. Peki Avrupakent GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, Avrupakent kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görür?" sorularının cevabı için detaylar…

Avrupakent GYO halka arz talep toplama bitti, sonuçları açıklandı mı? Avrupakent kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görür?

Avrupakent GYO halka arz sonuçları açıklandı mı sorusu yatırımcıların gündeminde yer alıyor. SPK takvimine göre belirlenen takvimde talep toplama tarihlerinin dün itibarıyla sonuna gelindi. 100 milyon lot dağıtan şirket için "Avrupakent kaç lot verir?" sorusu gündemde. Peki, Avrupakent GYO halka arz e zaman işlem görecek, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte, ayrıntılar.

Avrupakent GYO halka arz talep toplama bitti, sonuçları açıklandı mı? Avrupakent kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görür?

AVRUPAKENT GYO TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

Avrupakent GYO halka arzında talep toplama işlemleri 13-14-15 Aralık tarihleri arasında tamamlandı.

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Avrupakent GYO halka arz talep toplama bitti, sonuçları açıklandı mı? Avrupakent kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görür?

AVRUPAKENT GYO HİSSE FİYATI NE KADAR?

1 TL nominal değerli payların 55,08 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulduğu halka arzda paylar bireysel yatırımcı ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak. Ayrıca ek pay satışı yapılmayacak.

AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Avrupakent Gayrimenkul halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından kişi başına düşen lot miktarı ve konuya ilişkin tüm detaylara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Avrupakent GYO halka arz talep toplama bitti, sonuçları açıklandı mı? Avrupakent kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görür?

AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA, FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ?

Halka arz tarihi: 13-14-15 Aralık 2023

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 100,000,000

Hisse Fiyatı: 55,08 TL

Bist Kodu: AVPGY

Halka Arz Büyüklüğü: 5,5 Milyar TL

Avrupakent GYO halka arz talep toplama bitti, sonuçları açıklandı mı? Avrupakent kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görür?

AVRUPAKENT GYO KAÇ LOT VERİR?

DAĞITILACAK PAY MİKTARI (MUHTEMEL)

- 2.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (2093 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 32 Lot (1762 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 27 Lot (1487 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 24 Lot (1321 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 22 Lot (1211 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (1101 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 18 Lot (991 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 16 Lot (881 TL).

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