Giriş Tarihi: 16.12.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 10:29

Avrupakent GYO halka arz talep toplama bitti, sonuçları açıklandı mı? Avrupakent kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görür?

Avrupakent GYO talep toplama tarihlerinin sona ermesiyle gündemde yerini aldı. Sermaye Piyasası (SPK) takvimine göre 13 Aralık itibarıyla başlayan talep toplama 15 Aralık'ta son buldu. Talep toplama döneminde oldukça ilgi gören şirketin borsa işlem araştırmaları en çok arananlar listesinde yerini aldı. Şirket toplamda 5.5 Milyar TL değerinde gir halka arz gerçekleştiriyor. AVPGY bist koduyla işlem görecek. Peki Avrupakent GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, Avrupakent kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görür?" sorularının cevabı için detaylar…