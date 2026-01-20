Haberler
Fotohaber
Avrupa’nın en güzel 30 kasabası listesi açıklandı! İşte sıralamaya damga vuran o kentimiz...
Giriş Tarihi: 20.01.2026 08:56
Avrupa’nın en güzel 30 kasabası listesi açıklandı! İşte sıralamaya damga vuran o kentimiz...
Bir araştırma şirketi Avrupa'nın en güzel 30 kasabası listesini açıkladı. Mimariden doğal güzelliğe, kültürden yaşam standartlarına kadar pek çok farklı parametrenin göz önüne alındığı listeye Türkiye'den de bir kent girdi. İşte Avrupa'nın göz kamaştıran 30 kasabası…