Haberler Fotohaber Avrupa’nın en güzel 30 kasabası listesi açıklandı! İşte sıralamaya damga vuran o kentimiz...
Giriş Tarihi: 20.01.2026 08:56

Bir araştırma şirketi Avrupa'nın en güzel 30 kasabası listesini açıkladı. Mimariden doğal güzelliğe, kültürden yaşam standartlarına kadar pek çok farklı parametrenin göz önüne alındığı listeye Türkiye'den de bir kent girdi. İşte Avrupa'nın göz kamaştıran 30 kasabası…

Avrupa'nın en güzel 30 kasabası listesine o kentimiz girdi. Birbirinden farklı kriterlerin bulunduğu sıralamada Fransa'dan Norveç'e, Karadağ'dan Portekiz'e pek çok ülkeden kasaba yer alıyor.

30. Gura Humorului / Romanya

Gura Humorului Romanya'nın kuzey doğusundaki Suceava ilçesindeki bir kasaba. Bukovina'nın tarihi bölgesinde yer alıyor. Gura Humorului, 2011 nüfus sayımına göre ilçede 12 bin 729 nüfuslu yedinci en büyük yerleşim yeridir. 1904 yılında bir şehir ilan edildi ve 2005 yılında bir tatil yeri oldu.

29. Kotor / Karadağ

Karadağ'ın UNESCO tarafından koruma altına alınmış, şirin sahil kasabası, Avrupa'nın en güney fiyordu Kotor'da beklentilerinizin çok üzerinde keyifli bir tatil yapmak mümkün... Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya uçtuktan sonra yaklaşık üç saatlik bir otobüs yolculuğunu ardından Kotor'a ulaşılıyor. Yol süresi biraz uzun olsa da yolculuğa eşlik eden Karadağlar'ın ve fiyordarın büyüleyici manzarası gerçekten görülmeye değer.

28. Ohrid / Makedonya

En güzel Balkan kentlerinden biri olan Ohrid, sadeliğiyle ve dört bir yana saçılan tarihi izlerle hemen sevdiriyor kendini. Aynı adı taşıyan gölün kıyısında kurulan, cazibesini büyük ölçüde bu göle borçlu olan bir yer. Avrupa'nın en eski, en derin ve en berrak suya sahip gölleri arasında yer alıyor. UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ohrid'de; daracık sokaklara serpiştirilen tarihi evlerin arasında yürümek, gölün etrafında gezintiye çıkmak, manzaraya nazır restoranlarda keyifli bir yemek molası vermek yapılacaklar listenizde olsun.

27. Monsanto / Portekiz

Monsanto köyü, Portekiz'in en turistik köylerinden biri. Yılın herhangi bir zamanında, farklı ülkelerden gelen turistler, büyük taş kayalar arasında inşa edilen ve "Portekiz'in en Portekizli kasabası" unvanına sahip bu güzelliği görmek için buraya akın ediyor.

26. Zalipie / Polonya

Polonya'nın en güzel köyü olan Zalipie, Krakow şehrine yaklaşık 68 km. uzaklıkta bulunuyor. Köyü özel kılan ise evlerin çiçek motifleriyle süslenmiş olması...

25. Sint-Martens-Latem / Belçika

Belçika'daki Doğu Flanders eyaletinde bulunan bu kasaba Avrupa'da pek fazla bilinmiyor. Listede 25'inci sırada yer alıyor.

24. Riquewihr / Fransa

Fransa'da Alsace bölgesindeki köyler içinde en güzeli Riquewihr. Colmar'a 20 dakika uzaklıkta. Burası Alsace'ın güzel evlerinden çokça barındırıyor. Kasabayı gezmeye gelenler fotoğraf çekmeye doyamıyor. Özellikle büyülü tepeleri ve üzüm bağlarıyla Riquewihr, Alsace'ın incisi olma niteliğini ve hakkını ziyaretçilerinden almış.

23. Saint-Cirq-Lapopie / Fransa

Listenin 23. sırasında ise Saint-Cirq-Lapopie kasabası yer alıyor. Fransa'nın güney batısındaki Lot bölümünde yer alan kasaba Avrupa'nın gizli cennetlerinden...

22. Porvoo / Finlandiya

Başkent Helsinki'nin 50 km doğusunda Finlandiya Körfezi'nin kıyısında yer alıyor. Özellikle kış aylarında turistleri kendine çekiyor.

21. Koprivştitsa / Bulgaristan

Bulgaristan'da Topolnita Nehri üzerinde, Sofya'ya bağlı Koprivshtitsa tarihi bir kasaba. 1876 Nisan Ayaklanmasının merkezlerinden biriydi ve çok popüler bir turizm beldesi… Otantik Bulgar mimarisi ve halk müziği festivalleri ile ünlü.

20. Sopron / Macaristan

Sopron, Neusiedl Gölü / Fertö gölü yakınlarındaki Avusturya sınırındaki Macaristan'da bir kent. Sopron uzun menzilli doğa yürüyüş (trekking) yolu olan Sultanlar Yolu üzerinde yer alıyor. Sopron, 300'den fazla diş kliniğine sahip bir şehir olarak Dünya diş başkenti olarak da biliniyor.

19. Reine / Norveç

Bu kasaba, Norveç'in en büyük haftalık dergisi (Allers) tarafından 1970'lerin sonlarında ülkenin en güzel köyü seçilince dikkatleri üzerine çekmiş. Güzel manzarasıyla Norveç'i tanıtan broşürlerde de sıkça kullanılan Reine, Sakrisoya ve Hamnøya'nın güneyinde yer alıyor. Günümüzde de çoğu gezgin tarafından 'Dünyanın en güzel köyü' olarak tanımlanan Reine'in yerini tam olarak tarif etmek gerekirse de, Kuzey Kutup Dairesi'nin 100 km üstündeki Moskenesøya Adası üzerine kurulu bu şirin yerleşim yeri.

18. Bernkastel-Kues / Almanya

Bernkastel-Kues, Almanya'nın Rhineland-Palatinate eyaleti sınırında Mosel Nehri kenarında yer alıyor. Bölgede gezilecek yerler arasında Curanus Stift köprüsü, Landshut Kalesi, üzümlükler, Saint Michael Çeşmesi ve Craach Kapısı bulunuyor.

17. Quedlinburg / Almanya

Minik çaplı kasabalardan. Quedlinburg'un tarihi 9'uncu yüzyıla kadar gidiyor. İlk defa o tarihlerde şehrin adı yakın şehirlerde imzalanan antlaşmalarda geçmeye başlamış. İkinci Dünya Savaşı'nda birçok Nazinin bulunduğu, hatta şehrin kalesi ve kilisesinin zamanında Nazilerin toplanma yeri olarak kullanılmış olmasına rağmen yine de savaştan fiziksel olarak yara almamış bir şehir.

16. Marianske-Lazne / Çekya

Karlovy Vary'nin güneybatısındaki ormanlık tepelerin kenarında yer alıyor.

15. Vlkolinec / Slovakya

Unesco Dünya Mirası Listesi'ndeki Vlkolinec bölgesinde gezilecek yerler arasında Vlkolínec Village, Thermal park Besenova ve Liptovske Museum bulunuyor.

14. Piran / Slovenya

Piran, Slovenya'nın Adriyatik Denizi kıyısında bulunan Piran Körfezi'nin güneybatısında bulunan bir şehir. Şehir Slovenya Istra bölgesinde bulunuyor. Şehrin geneli Ortaçağ mimarisinin zengin kültürel mirasını gösteren bir açık hava müzesi gibi.

13. Setenil de las Bodegas / İspanya

İspanya'nın 17 özerk bölgesinden, ülkenin güneybatı köşesinde en fazla nüfusa sahip Endülüs otonom bölgesinin 8 ilinden biri olan Cádiz İli'ne bağlı Sierra de Cádiz İlçesi'nin 19 belediyesinden biri.

12. Visby / İsveç

İsveç'in Gotland adasındaki Visby, Ortaçağ'dan kalma yapılarıyla UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.

11. Soglio / İsviçre

Etrafı dağlarla çevrili bu şirin kasaba, muhteşem tabi güzellikleri yansıtan bir vadiye bakıyor. Soglio'da ilk dikkat çeken özellikler kasaba evlerinin granit gri taşlardan oluşması.

10. Gölyazı / Türkiye

Evliya Çelebi'nin 'Ruhaniyetli bir şehir' dediği ve ilk seyahatini gerçekleştirdiği yer Bursa… Listede yer alan Türk kasabası ise Bursa'nın şirin Gölyazı'sı… Yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselip evlerin önüne kadar gelmesinden dolayı kasaba 'Küçük Venedik' olarak da adlandırılıyor. Kasaba ilkbahar ve yaz aylarında daha fazla ziyaretçi ağırlasa da kışın da görsel şölen sunuyor.

9. Rovinj / Hırvatistan

Slovenya şehrinde yer alan Rovinj, Istria bölgesinin küçük ama en çok bilinen şehirlerinden biri.

8. Lefkara / Kıbrıs

Lefkara İşi denilen ve bütün dünyada bilinen nakış, kasabanın kendisinden daha ünlü.Efsaneye göre, Leonardo da Vinci 1481'de ziyaret etti ve bir elişi dantel satın aldı.

7. Hindeloopen / Hollanda

Bölgenin gezilecek yerleri arasında First Frisian Icescating Museum, Museum Hindeloopen, Grote Kerk van Hindeloopen ve Kitesurfschool Freeriderz bulunuyor.

6. Lech / Avusturya

Avusturya Alp'lerinde Arlberg bölgesinde yer alan Lech, Avrupa'nın en şık kasabalarından biri.