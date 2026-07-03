2026 FİFA Dünya Kupası son 32 turu || Avustralya- Mısır maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları devam ediyor. Gruptan çıkarak eleme aşamasına yükselen Avustralya ile Mısır, adını son 16 turuna yazdırmak için sahaya çıkacak. İki takımın mücadelesi öncesinde maçın başlama saati ve oynanacağı stat gündeme geldi.