Haberler
Fotohaber
2026 FİFA Dünya Kupası son 32 turu || Avustralya- Mısır maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 16:17
2026 FİFA Dünya Kupası son 32 turu || Avustralya- Mısır maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı sürüyor. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen Avustralya ile Mısır, kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Avustralya- Mısır maçının tarihini, saatini ve karşılaşmaya ilişkin detayları merak ediyor. Peki, Avustralya- Mısır maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, mücadeleye dair detaylar…