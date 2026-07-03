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Haberler Fotohaber 2026 FİFA Dünya Kupası son 32 turu || Avustralya- Mısır maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 16:17

2026 FİFA Dünya Kupası son 32 turu || Avustralya- Mısır maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı sürüyor. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen Avustralya ile Mısır, kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Avustralya- Mısır maçının tarihini, saatini ve karşılaşmaya ilişkin detayları merak ediyor. Peki, Avustralya- Mısır maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, mücadeleye dair detaylar…

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2026 FİFA Dünya Kupası son 32 turu || Avustralya- Mısır maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları devam ediyor. Gruptan çıkarak eleme aşamasına yükselen Avustralya ile Mısır, adını son 16 turuna yazdırmak için sahaya çıkacak. İki takımın mücadelesi öncesinde maçın başlama saati ve oynanacağı stat gündeme geldi.

2026 FİFA Dünya Kupası son 32 turu || Avustralya- Mısır maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

AVUSTRALYA - MISIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avustralya ile Mısır, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda 3 Temmuz 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

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2026 FİFA Dünya Kupası son 32 turu || Avustralya- Mısır maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

AVUSTRALYA - MISIR MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Avustralya - Mısır mücadelesine ABD'nin Arlington kentindeki Dallas Stadyumu ev sahipliği yapacak.

2026 FİFA Dünya Kupası son 32 turu || Avustralya- Mısır maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

KARŞILAŞMA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Avustralya – Mısır mücadelesi TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

2026 FİFA Dünya Kupası son 32 turu || Avustralya- Mısır maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

MÜCADELENİN GALİBİ KİMLE OYNAYACAK?

Avustralya - Mısır maçını kazanan takım, Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselecek. Bu eşleşmenin galibi, son 16 turunda Arjantin- Yeşil Burun Adaları maçından turla çıkan ekip ile karşılaşacak.

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