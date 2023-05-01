Giriş Tarihi: 01.05.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 15:41

Ay tutulması 2023 ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Yılda genellikle iki defa meydana gelen ay tutulmasının 2023 yılında ne zaman olacağı şimdiden merak konusu olmayı başardı. 8 Kasım 2022'de yaşanan kanlı ay tutulmasından sonra gözler bu sene yaşanacak ay tutulmasına çevrildi. Dünya, Güneş ile Ay'ın arasına girdiği zaman Dünya'nın gölgesi ayın üzerine düşmesiyle meydana gelen ay tutulması bu yıl ilk kez gerçekleşecek. Bu mucizevi gök olayına şahit olmak isteyenler araştırmalara başladı. Peki, Ay tutulması 2023 ne zaman, saat kaçta olacak, ne kadar sürecek? Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte ayrıntılar…