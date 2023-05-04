Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenebilecek mi? 2023 Ay Tutulması etkileri ve özellikleri ile gündemde!

Ay tutulması ne zaman 2023 sorusu arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Dünya'nın gölgesine giren Ay'ın, Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesiyle oluşan bu doğa olayı, bu yıl ilk kez Mayıs ayında gerçekleşecek. Geri sayım devam ederken astroloji tutkunları, 2023 Mayıs Ay tutulması tarihi ve saati ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek soruları gündemdeki yerini aldı. Tutulmanın Türkiye'den izlenip izlenmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi, etkileri nelerdir? İşte, konu hakkında tüm merak edilenler…