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Haberler Fotohaber Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenebilecek mi? 2023 Ay Tutulması etkileri ve özellikleri ile gündemde!
Giriş Tarihi: 04.05.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 15:02

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenebilecek mi? 2023 Ay Tutulması etkileri ve özellikleri ile gündemde!

Ay tutulması ne zaman 2023 sorusu arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Dünya'nın gölgesine giren Ay'ın, Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesiyle oluşan bu doğa olayı, bu yıl ilk kez Mayıs ayında gerçekleşecek. Geri sayım devam ederken astroloji tutkunları, 2023 Mayıs Ay tutulması tarihi ve saati ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek soruları gündemdeki yerini aldı. Tutulmanın Türkiye'den izlenip izlenmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi, etkileri nelerdir? İşte, konu hakkında tüm merak edilenler…

AY TUTULMASI TARİHİ VE SAATİ 2023: Saatler kaldı! Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye’den görülecek mi?

Mayıs ayına girilmesiyle beraber yılın ilk Ay tutulması tarihi ve saati yoğun bir şekilde araştırılıyor. Gök olayları ile ilgilenen kişiler ve astroloji tutkunları 2023 Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek sorusuna yanıt arıyor. Akrep burcunda ve kısmi olarak yaşanacak yarı gölgeli tutulma, birçok ülkeden izlenebilecek. 12 burcu da farklı açılardan etkileyecek olan bu astronomik olayın Türkiye'den görülüp görülmeyeceği araştırılıyor. Peki, Ay Tutulması Türkiye'den izlenecek mi, ne zaman gerçekleşecek, saat kaçta, etkileri neler? İşte, 2023 Ay tutulması tarihi ve etkileri hakkında merak edilen tüm detaylar…

AY TUTULMASI TARİHİ VE SAATİ 2023: Saatler kaldı! Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye’den görülecek mi?

2023 AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2023 yılının ilk Ay tutulması, 5 Mayıs Cuma 2023 tarihinde gerçekleşecek. Saat 18.14'te başlayacak olan bu doğa olayı, saat 22.32'de bitecek.

Saat 20.34'te 14 derece Akrep burcunda yaşanacak olan yarı gölgeli ay tutulması sırasında Ay'ın tamamı değil, sadece bir kısmı gölgede kalacak.

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AY TUTULMASI TARİHİ VE SAATİ 2023: Saatler kaldı! Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye’den görülecek mi?

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Dünya üzerinde Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Antarktika bölgelerini etkisi altına alacak bu tutulma, Türkiye'den de kısmi olarak gözlemlenebilecek.

O günkü meteorolojik olaylar da tutulmanın gözlemlenebilmesinde önemli etkiye sahiptir.

AY TUTULMASI TARİHİ VE SAATİ 2023: Saatler kaldı! Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye’den görülecek mi?

AY TUTULMASI NASIL OLUŞUR?

Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür. Güneş, karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu şartlar altında Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer.

Bu 42.000.000.000 km uzanan gölge konisi Ay'ın uzaklığından yaklaşık 8800 km geniştir. Ay, saatte 3456 km hareket ettiği için ortalama Ay tutulmasının zamanı yaklaşık 50 dakika ile bir saat arasında değişir. Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir.

AY TUTULMASI TARİHİ VE SAATİ 2023: Saatler kaldı! Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye’den görülecek mi?

Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferi tarafından kırıldığı için, Ay tutulmasında Ay, tamamen kaybolmaz.

Dünya etrafında kırılan ışıklarda mavi renk yutulduğu ve kırmızı renk yansıtıldığı için, Dünya'nın gölgesi kırmızı renkte görülür. Bu güçsüz ışık kalıntıları görünürlüğü mahallî atmosferik şartlara bağlı olarak Ay'ı tuhaf bir bakır renginde ortaya çıkarır. Bunun sonucunda Ay tutulması olur.

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