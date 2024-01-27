Mehmet Sadık Tunç kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç siyasi kariyeri ve biyografisi

Osmaniye Vali Yardımcılığı görevi sırasında hazırlamış olduğu ve Katılım Öncesi Avrupa Birliği Mali Yardım Aracı (IPA) "Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı"na sunduğu, "Osmaniye İş Geliştirme ve Kobi Destek Merkezi" adlı projenin, 43 ilden yapılan 532 proje başvurusu arasından seçilen 47 projeden biri olarak yaklaşık 7.606 milyon avro hibe desteği almasını sağladı.

Mehmet Sadık Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 24 Ağustos'ta İzmir Vali Yardımcılığı'na atandı.