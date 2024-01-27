Giriş Tarihi: 27.01.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
15:41
Mehmet Sadık Tunç kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç siyasi kariyeri ve biyografisi
Mehmet Sadık Tunç'un hayatı araştırılıyor. Gaziantep'te Kaymakamlık görevine başlayan Tunç daha sonra Van, Adana, Hayat ve birçok ilde Kaymakamlık vekilliği görevlerinde bulundu. İngiltere'de eğitim aldı. 24 Ağustos tarihinden itibaren İzmir'de vali yardımcılığı yapan AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç kimdir, nereli, evli mi? İşte siyasi hayatı ve biyografisi