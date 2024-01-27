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Haberler Fotohaber Mehmet Sadık Tunç kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç siyasi kariyeri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 27.01.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 15:41

Mehmet Sadık Tunç kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç siyasi kariyeri ve biyografisi

Mehmet Sadık Tunç'un hayatı araştırılıyor. Gaziantep'te Kaymakamlık görevine başlayan Tunç daha sonra Van, Adana, Hayat ve birçok ilde Kaymakamlık vekilliği görevlerinde bulundu. İngiltere'de eğitim aldı. 24 Ağustos tarihinden itibaren İzmir'de vali yardımcılığı yapan AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç kimdir, nereli, evli mi? İşte siyasi hayatı ve biyografisi

Mehmet Sadık Tunç kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç siyasi kariyeri ve biyografisi

Mehmet Sadık Tunç yaşamı ve siyasi kariyeriyle merak edilenler arasında yer alıyor. Şuan İzmir Kaymakam vekili olan Tunç, kariyeri boyunca birçok il ve ilçede kaymakamlık görevlerinde yer aldı. Peki Mehmet Sadık Tunç kimdir? İşte hayatı ve kariyeri

Mehmet Sadık Tunç kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç siyasi kariyeri ve biyografisi

MEHMET SADIK TUNÇ KİMDİR?

Mehmet Sadık Tunç, 1970 yılında Mardin-Midyat'ta doğdu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Gaziantep Kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Van-Edremit, Adana-Aladağ, Hatay-Kırıkhan Kaymakam Vekilliklerinde bulundu. Düzce-Çilimli, Gaziantep-Nurdağı, Urfa-Hilvan Kaymakamlığı görevlerinden sonra Bayburt, Giresun ve Osmaniye Vali Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

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Mehmet Sadık Tunç kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç siyasi kariyeri ve biyografisi

1995 yılında İngiltere'de 8 ay İngiliz Dili ve Yönetim Sistemi üzerine, 1999 yılında İsrail'de bölgesel kalkınma üzerine çalışmalarda bulundu. 1997 yılında Mülkiyeler Birliği Şinasi Özdenoğlu ödülü, aynı yıl Çevre Bakanından Çevre Beratı ödülünü aldı. 2-4 Mayıs 2011 tarihleri arasında Avrupa Enstitüsü Kamu Yönetimi tarafından düzenlenen Avrupa Ensitütüleri ve Politikaları eğitimine katıldı.

Mehmet Sadık Tunç kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç siyasi kariyeri ve biyografisi

Osmaniye Vali Yardımcılığı görevi sırasında hazırlamış olduğu ve Katılım Öncesi Avrupa Birliği Mali Yardım Aracı (IPA) "Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı"na sunduğu, "Osmaniye İş Geliştirme ve Kobi Destek Merkezi" adlı projenin, 43 ilden yapılan 532 proje başvurusu arasından seçilen 47 projeden biri olarak yaklaşık 7.606 milyon avro hibe desteği almasını sağladı.

Mehmet Sadık Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 24 Ağustos'ta İzmir Vali Yardımcılığı'na atandı.

Mehmet Sadık Tunç kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç siyasi kariyeri ve biyografisi
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