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AYT saat kaçta bitiyor? YKS'de 2. oturum başladı! İşte 2026 AYT sınavı süresi ve bitiş saati
Giriş Tarihi: 21.06.2026 10:08
AYT saat kaçta bitiyor? YKS'de 2. oturum başladı! İşte 2026 AYT sınavı süresi ve bitiş saati
YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), üniversiteye giriş sürecinde adayların alan bilgisini ölçen en kritik aşamalardan biri olarak uygulanıyor. Sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türlerinin belirlenmesinde doğrudan etkili olan AYT; TYT'nin ardından YKS maratonunun en belirleyici bölümü kabul ediliyor. Adaylar bu oturumda yaklaşık 3 saatlik bir süre boyunca Matematik, Fen Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler testlerinden sorumlu oluyor. Peki, AYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor?