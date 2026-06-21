AYT saat kaçta bitiyor? YKS’de 2. oturum başladı! İşte 2026 AYT sınavı süresi ve bitiş saati

ÖSYM'nin yayımladığı YKS takvimine göre AYT, 21 Haziran 2026 Pazar günü sabah saatlerinde başlıyor ve 180 dakika süren oturum üç saatte tamamlanıyor. Bu süreçte Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler/Türk Dili ve Edebiyatı testlerinden oluşan alan bilgisi ölçülüyor. Peki AYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte yanıtı: