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Giriş Tarihi: 21.06.2026 10:08

AYT saat kaçta bitiyor? YKS'de 2. oturum başladı! İşte 2026 AYT sınavı süresi ve bitiş saati

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), üniversiteye giriş sürecinde adayların alan bilgisini ölçen en kritik aşamalardan biri olarak uygulanıyor. Sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türlerinin belirlenmesinde doğrudan etkili olan AYT; TYT'nin ardından YKS maratonunun en belirleyici bölümü kabul ediliyor. Adaylar bu oturumda yaklaşık 3 saatlik bir süre boyunca Matematik, Fen Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler testlerinden sorumlu oluyor. Peki, AYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

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AYT saat kaçta bitiyor? YKS’de 2. oturum başladı! İşte 2026 AYT sınavı süresi ve bitiş saati

ÖSYM'nin yayımladığı YKS takvimine göre AYT, 21 Haziran 2026 Pazar günü sabah saatlerinde başlıyor ve 180 dakika süren oturum üç saatte tamamlanıyor. Bu süreçte Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler/Türk Dili ve Edebiyatı testlerinden oluşan alan bilgisi ölçülüyor. Peki AYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte yanıtı:

AYT saat kaçta bitiyor? YKS’de 2. oturum başladı! İşte 2026 AYT sınavı süresi ve bitiş saati

2026 AYT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün tamamlandı. Bugün ise üniversite adayları maratonun ikinci aşaması olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ter döküyor. Lisans programlarına yerleşmek isteyen öğrencilerin katıldığı AYT, 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak, 13.15'te tamamlanacak.

Adaylara not: Sınav binalarına girişler saat 10.00'da sona erecek.

AYT başlangıç saati: 10:15
AYT bitiş saati: 13:15

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AYT saat kaçta bitiyor? YKS’de 2. oturum başladı! İşte 2026 AYT sınavı süresi ve bitiş saati

AYT KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

AYT oturumunda adaylara 160 soru soruluyor ve buna karşılık toplam 180 dakika süre veriliyor.

AYT saat kaçta bitiyor? YKS’de 2. oturum başladı! İşte 2026 AYT sınavı süresi ve bitiş saati

YKS OTURUM SÜRELERİ VE SORU SAYILARI

YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de adaylara 40 Türkçe, 40 Temel Matematik, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. Dün gerçekleştirilen sınavda adaylara 165 dakika süre verildi ve oturum saat 13.00'te sona erdi.

AYT saat kaçta bitiyor? YKS’de 2. oturum başladı! İşte 2026 AYT sınavı süresi ve bitiş saati

Bugün düzenlenen AYT'de ise adaylara toplam 160 soruluk kitapçıklar veriliyor. Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel puan türlerine göre ilgili testleri çözen adaylar toplam 80 soruyu yanıtlıyor. AYT için tanınan süre 180 dakika olup sınav saat 13.15'te tamamlanacak.

AYT saat kaçta bitiyor? YKS’de 2. oturum başladı! İşte 2026 AYT sınavı süresi ve bitiş saati

YKS'nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi'nde (YDT) adaylara tercih ettikleri yabancı dilden 80 soru yöneltilecek. Adaylar bu sorular için 120 dakika süre kullanacak. Saat 15.45'te başlayacak YDT'nin 17.45'te sona ermesiyle birlikte 2026 YKS maratonu tamamlanmış olacak.

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