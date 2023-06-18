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Haberler Fotohaber AYT saat kaçta başlıyor? YKS 2. Oturum AYT kaç soru kaç dakika? İşte ÖSYM takvimi ile Alan Yeterlilik Testi sınav saati ve soru dağılımı
Giriş Tarihi: 18.06.2023 06:23 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 06:27

AYT saat kaçta başlıyor? YKS 2. Oturum AYT kaç soru kaç dakika? İşte ÖSYM takvimi ile Alan Yeterlilik Testi sınav saati ve soru dağılımı

Dün YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına giren üniversiteli adayları ikinci ve üçüncü oturumlar için hazırlık yapıyor. Bugün düzenlenecek olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için yola koyulan adaylar ve veliler, AYT saat kaçta başlıyor sorusuyla sınav saatini inceliyor. ÖSYM tarafından dağıtılan sınav giriş belgelerinde de yer alan sınav saati, adayların mağdur olmaması adına internet üzerinden de duyuruldu. Peki, AYT saat kaçta başlıyor, AYT kaç soru kaç dakika olacak? İşte YKS 2. Oturum olan Alan Yeterlilik Testi'nin başlangıç ve bitiş saati ile soru dağılımı.

AYT saat kaçta başlıyor? YKS 2. Oturum AYT kaç soru kaç dakika? İşte ÖSYM takvimi ile Alan Yeterlilik Testi sınav saati ve soru dağılımı

Üniversiteye girişte öğrencilerin temel bilgi ve becerilerini ölçen YKS için ikinci aşamaya gelindi. Sınavın ilk oturumu olan TYT dün düzenlenirken bugün ikinci ve üçüncü oturumlar gerçekleştirilecek. Bu kapsamda sınava girecek adaylar AYT saat kaçta başlıyor sorusuyla ÖSYM'nin sınav takviminde beyan ettiği sınav saatini inceliyor. 180 soruyla en uzun soru dağılımına sahip olan Alan Yeterlilik Testi, günün ilk oturumu olarak öğrencileri sınayacak. Peki, AYT saat kaçta başlayacak ve bitecek, YKS 2. Oturum AYT kaç soru kaç dakika olacak? İşte AYT sınav saati ve soru dağılımı.

AYT saat kaçta başlıyor? YKS 2. Oturum AYT kaç soru kaç dakika? İşte ÖSYM takvimi ile Alan Yeterlilik Testi sınav saati ve soru dağılımı

AYT NE ZAMAN 2023, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile beraber Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri belli oldu.

Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS'nin üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği bildirilmişti.

1.Oturum olan TYT 17 Haziran Cumartesi günü düzenlendi.

2.Oturum: AYT 18 Haziran Pazar) 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

3.Oturum: YDT (18 Haziran Pazar) 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek.

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AYT saat kaçta başlıyor? YKS 2. Oturum AYT kaç soru kaç dakika? İşte ÖSYM takvimi ile Alan Yeterlilik Testi sınav saati ve soru dağılımı

AYT KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

İkinci oturum AYT, 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek ve 180 dakika süre tanınacak.

Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

AYT saat kaçta başlıyor? YKS 2. Oturum AYT kaç soru kaç dakika? İşte ÖSYM takvimi ile Alan Yeterlilik Testi sınav saati ve soru dağılımı

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM, YKS sınav yerlerini geçtiğimiz günlerde adayların erişimine açmıştı.

Adaylar sınava girecekleri okul ve sıra numarası gibi bilgileri içeren YKS sınav belgesi alma işlemini ÖSYM AİS üzerinden yapabilecek.

YKS 2023 SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AYT saat kaçta başlıyor? YKS 2. Oturum AYT kaç soru kaç dakika? İşte ÖSYM takvimi ile Alan Yeterlilik Testi sınav saati ve soru dağılımı

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Önceki sınavlara bakıldığında erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar bekleniyor.

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