AYT saat kaçta başlıyor? YKS 2. Oturum AYT kaç soru kaç dakika? İşte ÖSYM takvimi ile Alan Yeterlilik Testi sınav saati ve soru dağılımı

Giriş Tarihi: 18.06.2023 06:23 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 06:27

Dün YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına giren üniversiteli adayları ikinci ve üçüncü oturumlar için hazırlık yapıyor. Bugün düzenlenecek olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için yola koyulan adaylar ve veliler, AYT saat kaçta başlıyor sorusuyla sınav saatini inceliyor. ÖSYM tarafından dağıtılan sınav giriş belgelerinde de yer alan sınav saati, adayların mağdur olmaması adına internet üzerinden de duyuruldu. Peki, AYT saat kaçta başlıyor, AYT kaç soru kaç dakika olacak? İşte YKS 2. Oturum olan Alan Yeterlilik Testi'nin başlangıç ve bitiş saati ile soru dağılımı.