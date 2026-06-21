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Giriş Tarihi: 21.06.2026 13:26 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 13:42

AYT Yorumları 2026: SINAV BİTTİ! Bu yıl YKS AYT nasıldı, sorular zor muydu kolay mıydı?

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlanırken, adaylar sınav salonlarından çıkar çıkmaz soru zorluk seviyesine ilişkin değerlendirmelerini paylaşmaya başladı. Özellikle Matematik, Edebiyat, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler testlerinin geçen yıllara kıyasla nasıl bir tablo ortaya koyduğu merak ediliyor. Peki, bu yıl YKS AYT nasıldı, sorular zor muydu kolay mıydı? İşte, 2026 AYT yorumları.

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AYT Yorumları 2026: SINAV BİTTİ! Bu yıl YKS AYT nasıldı, sorular zor muydu kolay mıydı?

Üniversite hayali kuran yüz binlerce aday, YKS'nin en belirleyici aşamalarından biri olan AYT oturumunda ter döktü. Sınavın sona ermesinin ardından öğrenciler ve eğitim uzmanları, soruların zorluk derecesi ile testlerin ayırt edicilik düzeyine ilişkin değerlendirmelerde bulunmaya başladı. Peki, 2026 AYT nasıldı, sorular zor muydu kolay mıydı? İşte adaylardan gelen ilk yorumlar ve sınava ilişkin öne çıkan değerlendirmeler.

AYT Yorumları 2026: SINAV BİTTİ! Bu yıl YKS AYT nasıldı, sorular zor muydu kolay mıydı?

AYT NASILDI, ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

İşte adaylardan gelen ilk yorumlar;

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AYT Yorumları 2026: SINAV BİTTİ! Bu yıl YKS AYT nasıldı, sorular zor muydu kolay mıydı?
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AYT Yorumları 2026: SINAV BİTTİ! Bu yıl YKS AYT nasıldı, sorular zor muydu kolay mıydı?
AYT Yorumları 2026: SINAV BİTTİ! Bu yıl YKS AYT nasıldı, sorular zor muydu kolay mıydı?
AYT Yorumları 2026: SINAV BİTTİ! Bu yıl YKS AYT nasıldı, sorular zor muydu kolay mıydı?
AYT Yorumları 2026: SINAV BİTTİ! Bu yıl YKS AYT nasıldı, sorular zor muydu kolay mıydı?
AYT Yorumları 2026: SINAV BİTTİ! Bu yıl YKS AYT nasıldı, sorular zor muydu kolay mıydı?
AYT Yorumları 2026: SINAV BİTTİ! Bu yıl YKS AYT nasıldı, sorular zor muydu kolay mıydı?
AYT Yorumları 2026: SINAV BİTTİ! Bu yıl YKS AYT nasıldı, sorular zor muydu kolay mıydı?
AYT Yorumları 2026: SINAV BİTTİ! Bu yıl YKS AYT nasıldı, sorular zor muydu kolay mıydı?
AYT Yorumları 2026: SINAV BİTTİ! Bu yıl YKS AYT nasıldı, sorular zor muydu kolay mıydı?
AYT Yorumları 2026: SINAV BİTTİ! Bu yıl YKS AYT nasıldı, sorular zor muydu kolay mıydı?
AYT Yorumları 2026: SINAV BİTTİ! Bu yıl YKS AYT nasıldı, sorular zor muydu kolay mıydı?
AYT Yorumları 2026: SINAV BİTTİ! Bu yıl YKS AYT nasıldı, sorular zor muydu kolay mıydı?

Peki, TYT nasıldı?

İşte dün gerçekleştirilen TYT sınavına ilişkin yorumlardan bazıları;

AYT Yorumları 2026: SINAV BİTTİ! Bu yıl YKS AYT nasıldı, sorular zor muydu kolay mıydı?

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