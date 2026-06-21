AYT Yorumları 2026: SINAV BİTTİ! Bu yıl YKS AYT nasıldı, sorular zor muydu kolay mıydı?

Üniversite hayali kuran yüz binlerce aday, YKS'nin en belirleyici aşamalarından biri olan AYT oturumunda ter döktü. Sınavın sona ermesinin ardından öğrenciler ve eğitim uzmanları, soruların zorluk derecesi ile testlerin ayırt edicilik düzeyine ilişkin değerlendirmelerde bulunmaya başladı. Peki, 2026 AYT nasıldı, sorular zor muydu kolay mıydı? İşte adaylardan gelen ilk yorumlar ve sınava ilişkin öne çıkan değerlendirmeler.