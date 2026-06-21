Haberler
Fotohaber
AYT Yorumları 2026: SINAV BİTTİ! Bu yıl YKS AYT nasıldı, sorular zor muydu kolay mıydı?
Giriş Tarihi: 21.06.2026 13:26
Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 13:42
AYT Yorumları 2026: SINAV BİTTİ! Bu yıl YKS AYT nasıldı, sorular zor muydu kolay mıydı?
YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlanırken, adaylar sınav salonlarından çıkar çıkmaz soru zorluk seviyesine ilişkin değerlendirmelerini paylaşmaya başladı. Özellikle Matematik, Edebiyat, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler testlerinin geçen yıllara kıyasla nasıl bir tablo ortaya koyduğu merak ediliyor. Peki, bu yıl YKS AYT nasıldı, sorular zor muydu kolay mıydı? İşte, 2026 AYT yorumları.