Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2026 | Babalar gününün tarihi ve anlamı nedir?
Giriş Tarihi: 18.06.2026 11:34

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2026 | Babalar gününün tarihi ve anlamı nedir?

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü, sevgi ile minnetin ifade edildiği özel günlerden biri olarak öne çıkıyor. Haziran ayının sonuna gelinmesiyle birlikte herkesi tatlı bir telaş sardı. Merakla beklenen tarih ile çocuklar hediye ve kutlama planlarını şekillendirecek. Peki, Babalar Günü ne zaman, bu pazar mı kutlanacak?

  • ABONE OL
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2026 | Babalar gününün tarihi ve anlamı nedir?

Haziran ayının en anlamlı hafta sonlarından biri olan Babalar Günü, her yıl coşkuyla kutlanan ve aile bağlarını güçlendiren bir gelenek haline geldi. Milyonlarca kişinin sevgisini göstermek için hediye, mesaj ve ziyaretlerle hazırlandığı bugün her yılın Haziran ayının üçüncü Pazar Günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2026 | Babalar gününün tarihi ve anlamı nedir?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar günü, Türkiye'de Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanıyor. 2026 yılında bu tarih 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2026 | Babalar gününün tarihi ve anlamı nedir?

BABALAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Babalar Günü'nün kökeni 20.yüzyılın başına, ABD'ye dayanıyor. Annesini erken yaşta kaybeden ve altı çocuğunu tek başına büyüten babasına duyduğu sevgiyle yola çıkan Sonora Smart Dodd, babalara da özel bir gün ayrılmasını fikrini ortaya attı. İlk Babalar Günü kutlaması 1910 yılında Washington eyaletinde Spokane kendinde gerçekleşti.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2026 | Babalar gününün tarihi ve anlamı nedir?

BABALAR GÜNÜ NASIL RESMİ HALE GELDİ?

Babalar Günü, yıllar içerisinde ABD genelinde yaygınlaştı. 1966 yılında dönemin ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, haziran ayının üçüncü pazar gününü resmen Babalar Günü olarak ilan etti. Böylelikle birçok ülke bu geleneği benimseyerek aynı tarihte kutlamaya devam etti. Böylece Babalar Günü, dünya genelinde coşkuyla kutlanan ve aile bağlarını güçlendiren bir gelenek haline geldi.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2026 | Babalar gününün tarihi ve anlamı nedir?

BABANIZA GÖNDEREBİLECEĞİNİZ KISA AMA İÇTEN MESAJLAR

  • Sevgin, emeğin ve verdiğin tüm değerler için teşekkür ederim. Babalar Günün kutlu olsun.
  • Hayattaki en büyük örneğim sensin. İyi ki babamsın.
  • Senin gibi güçlü, sabırlı ve sevgi dolu bir baban olduğu için çok şanslıyım. Babalar Günün kutlu olsun.
  • -Bana her şeyi öğreten elleri öpüyorum. Nice sağlıklı yıllara babacığım.
  • Uzaklar sevgimize engel değil. Bu özel günde de yanımda olduğunu hissediyorum. Babalar Günün kutlu olsun.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA