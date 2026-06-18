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BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2026 | Babalar gününün tarihi ve anlamı nedir?
Giriş Tarihi: 18.06.2026 11:34
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2026 | Babalar gününün tarihi ve anlamı nedir?
Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü, sevgi ile minnetin ifade edildiği özel günlerden biri olarak öne çıkıyor. Haziran ayının sonuna gelinmesiyle birlikte herkesi tatlı bir telaş sardı. Merakla beklenen tarih ile çocuklar hediye ve kutlama planlarını şekillendirecek. Peki, Babalar Günü ne zaman, bu pazar mı kutlanacak?