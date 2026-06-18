BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2026 | Babalar gününün tarihi ve anlamı nedir?

Haziran ayının en anlamlı hafta sonlarından biri olan Babalar Günü, her yıl coşkuyla kutlanan ve aile bağlarını güçlendiren bir gelenek haline geldi. Milyonlarca kişinin sevgisini göstermek için hediye, mesaj ve ziyaretlerle hazırlandığı bugün her yılın Haziran ayının üçüncü Pazar Günü kutlanacak.