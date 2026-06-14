BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2026: Babalar günü ne zaman, hangi tarihte, kaç gün kaldı?

BABALAR GÜNÜ İÇİN EN ANLAMLI HEDİYE FİKİRLERİ

Babalar Günü yaklaşırken, babasına özel ve unutulmaz bir hediye almak isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Hem kullanışlı hem de duygusal değeri yüksek hediyeler, bu özel günde en çok tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor.

Kişiye özel deri cüzdan ve kartlık setleri, şık tasarımlarıyla dikkat çekerken uzun yıllar kullanılabilecek anlamlı alternatifler sunuyor. Tarzına önem veren babalar için klasik kol saatleri, kaliteli gömlekler ve özel tasarım kravat setleri de öne çıkan hediyeler arasında bulunuyor.