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Haberler Fotohaber BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2026: Babalar günü ne zaman, hangi tarihte, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 14.06.2026 11:12 Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 11:14

BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2026: Babalar günü ne zaman, hangi tarihte, kaç gün kaldı?

Haziran ayının gelmesiyle birlikte Babalar Günü heyecanı da arttı. Dünyanın birçok ülkesinde kutlanan bu özel gün öncesinde vatandaşlar tarih araştırmalarına hız verirken, Babalar Günü için geri sayım başladı. Özellikle hediye hazırlığı yapanlar ve sürpriz planlayanlar, 2026 Babalar Günü tarihine odaklandı.

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BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2026: Babalar günü ne zaman, hangi tarihte, kaç gün kaldı?

Babalar Günü heyecanı haziran ayıyla birlikte yeniden gündeme taşındı. Milyonlarca kişi babalarını mutlu edecek sürprizler ve hediye seçenekleri için hazırlık yaparken, 2026 Babalar Günü tarihi de en çok konuşulan başlıklar arasında bulunuyor.

BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2026: Babalar günü ne zaman, hangi tarihte, kaç gün kaldı?

BABALAR GÜNÜ 2026 TARİHİ BELLİ OLDU

Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü'nün 2026 yılı tarihi netleşti. Ailelerin birlikte vakit geçirdiği ve babaların onurlandırıldığı bu özel gün, bu yıl 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

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BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2026: Babalar günü ne zaman, hangi tarihte, kaç gün kaldı?

BABALAR GÜNÜ İÇİN EN ANLAMLI HEDİYE FİKİRLERİ

Babalar Günü yaklaşırken, babasına özel ve unutulmaz bir hediye almak isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Hem kullanışlı hem de duygusal değeri yüksek hediyeler, bu özel günde en çok tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor.

Kişiye özel deri cüzdan ve kartlık setleri, şık tasarımlarıyla dikkat çekerken uzun yıllar kullanılabilecek anlamlı alternatifler sunuyor. Tarzına önem veren babalar için klasik kol saatleri, kaliteli gömlekler ve özel tasarım kravat setleri de öne çıkan hediyeler arasında bulunuyor.

BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2026: Babalar günü ne zaman, hangi tarihte, kaç gün kaldı?

Günün yorgunluğunu atmak isteyen babalar için masaj yastıkları ve konfor ürünleri ilgi görürken, kahve tutkunu olanlara özel filtre kahve makineleri, French press setleri ve farklı dünya kahveleri de tercih ediliyor.

Ofiste veya günlük yaşamda kullanılabilecek isim yazılı termoslar, kişisel kupalar ve ahşap masa isimlikleri hem şık hem de anlamlı seçenekler arasında yer alıyor. Araç kullanmayı seven babalar için telefon tutucu, araç kamerası ve oto bakım setleri de kullanışlı hediye alternatifleri sunuyor.

BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2026: Babalar günü ne zaman, hangi tarihte, kaç gün kaldı?

Doğada vakit geçirmekten hoşlanan babalar için kamp sandalyesi, termos ve outdoor ürünleri dikkat çekerken; tavla, satranç ve özel tasarım oyun setleri ailece keyifli zaman geçirilmesine katkı sağlıyor.

Ayrıca kitap okumayı seven babalar için tarih, araştırma veya biyografi türünde hazırlanmış özel kitap setleri de Babalar Günü'nün en değerli sürprizlerinden biri olarak öne çıkıyor.

BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2026: Babalar günü ne zaman, hangi tarihte, kaç gün kaldı?

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