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Haberler Fotohaber Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! 7200 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman yasalaşacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2024 13:48 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 13:54

Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! 7200 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman yasalaşacak?

Erken emeklilik bekleyen kişilerce yakından takip edilen Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında, ne zaman yasalaşacak sorusu yanıt arıyor. Esnafa erken emeklilikte ilaç gibi gelecek olan gelişme ile 9 bin prim gün sayısının 7200 güne düşmesi bekleniyor. Konu hakkında çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Işıkhan, 7200 prim gün sayısının düşürülmesi hakkında konuştu. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?

Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! 7200 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman yasalaşacak?

2024 yılı itibarıyla Bağkur 7200 prim gün sayısı gündemde! Erken emeklilik bekleyenlere fırsat kapısı olacak düzenleme özellikle esnafları yakından ilgilendiriyor. Bağ-Kur yoluyla emekli olmak isteyen kişiler, prim gün sayısı sebebiyle emeklilik hayalleri rafa kalkmıştı. Konu hakkında beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki, 7200 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman yasalaşacak?

Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! 7200 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman yasalaşacak?

BAĞ-KUR DÜZENLEMESİ HAKKINDA BİLGİLER

Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı.

Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.

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Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! 7200 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman yasalaşacak?

BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI?

İçerisinde Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi ve 3600 ek gösterge gibi düzenlemelerin yer alacağı torba yasa görüşmelerine çevrildi. Torba yasa düzenlemesiyle ilgili AK Parti tarafından çalışma yapıldığı bilgisi çeşitli vesilelerle kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak düzenlemenin taslak metninin ne zaman hazırlanacağı ve görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı'na ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! 7200 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman yasalaşacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN BAĞ-KUR AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, Bağ-Kur'luların sigorta prim gün sayısının, SSK'lıların prim gün sayısıyla eşitlenmesi konusunda seçim sonrası çalışma olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine, "O da orta vadeli planlarımızın arasındaydı. Düzenleme içine alacağız tabii." dedi.

Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! 7200 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman yasalaşacak?

BAĞ-KUR 7200 PRİM NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Işıkhan, "Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz. Emeklilik aslında bir sonuçtur. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağ-Kur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz." ifadelerine yer verdi

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