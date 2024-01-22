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Haberler Fotohaber Bağkur 7200 gün emeklilik son dakika: Gözler Meclis'te! Bağkur prim gün sayısı düşecek mi, yasa ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 22.01.2024 12:15 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 12:15

Bağkur 7200 gün emeklilik son dakika: Gözler Meclis'te! Bağkur prim gün sayısı düşecek mi, yasa ne zaman çıkacak?

Bağkur 7200 prim gün sayısı son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Bağ-Kur'lular erken emeklilik düzenlemesinde son durumu merak ediyor. Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ile ilgili araştırmalar sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Akabinde ise esnafa erken emeklilik şartları için araştırmalar hız kazandı. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine yönelik düzenleme ile binlerce küçük esnaf, 5 yıl erken emekli olabilecek. Peki, Bağkur prim günü düştü mü, ne zaman yasalaşacak? İşte detaylar.

Bağkur 7200 gün emeklilik son dakika: Gözler Meclis’te! Bağkur prim gün sayısı düşecek mi, yasa ne zaman çıkacak?

Bağkur prim günü düştü mü, ne zaman yasalaşacak soruları yanıt arıyor. Prim sayısı yüzünden emekli olamayan Bağ-Kur'luları kapsayan düzenlemenin yakın zamanda Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Söz konusu düzenleme ile emekli prim gün sayısı 1800 gün düşürülecek ve böylece küçük esnaf emekliliğe hak kazanacak. 7200 günü tamamlayan kadın 58, erkek ise 60 yaşında emekli olacak. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı şartları neler, esnafa erken emeklilik çıktı mı? İşte Bakan Işıkhan'ın 7200 Bağkur prim sayısı açıklaması!

Bağkur 7200 gün emeklilik son dakika: Gözler Meclis’te! Bağkur prim gün sayısı düşecek mi, yasa ne zaman çıkacak?

BAĞKUR PRİM SAYISI DÜŞECEK Mİ, KAÇ GÜN OLACAK?

Emeklilere ek zammın netlik kazanmasının ardından Bağ-Kur'lunun gözü erken emeklilik düzenlemesine çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Bağkur 7200 gün emeklilik son dakika: Gözler Meclis’te! Bağkur prim gün sayısı düşecek mi, yasa ne zaman çıkacak?

BAĞ-KUR 7200 PRİM DÜZENLEMESİ

Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi ile ilgili konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.

Bağkur 7200 gün emeklilik son dakika: Gözler Meclis’te! Bağkur prim gün sayısı düşecek mi, yasa ne zaman çıkacak?

5 YIL ÖNCE EMEKLİ OLUNABİLECEK

Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı.

9 bin olan Bağ-Kur prim gün sayısının 7200 güne düşürülmesiyle birlikte binlerce küçük esnaf emekliliğe hak kazanacak ve 5 yıl önce emekli olabilecek.

Bu kapsamda 7200'ü tamamlayan kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olacak.

Bağkur 7200 gün emeklilik son dakika: Gözler Meclis’te! Bağkur prim gün sayısı düşecek mi, yasa ne zaman çıkacak?

YASAL DÜZENLEME MECLİS'TE!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Bağ-Kur emeklilik koşullarına ilişkin açıklamalarının ardından gözler prim düzenlemesi ile ilgili detaylara çevrildi.

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