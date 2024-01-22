Bağkur 7200 gün emeklilik son dakika: Gözler Meclis’te! Bağkur prim gün sayısı düşecek mi, yasa ne zaman çıkacak?

Giriş Tarihi: 22.01.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
12:15
Bağkur 7200 prim gün sayısı son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Bağ-Kur'lular erken emeklilik düzenlemesinde son durumu merak ediyor. Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ile ilgili araştırmalar sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Akabinde ise esnafa erken emeklilik şartları için araştırmalar hız kazandı. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine yönelik düzenleme ile binlerce küçük esnaf, 5 yıl erken emekli olabilecek. Peki, Bağkur prim günü düştü mü, ne zaman yasalaşacak? İşte detaylar.