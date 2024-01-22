Bağkur 7200 gün emeklilik son dakika: Gözler Meclis’te! Bağkur prim gün sayısı düşecek mi, yasa ne zaman çıkacak?

BAĞ-KUR 7200 PRİM DÜZENLEMESİ

Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi ile ilgili konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.