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Haberler Fotohaber Bağkur prim gün sayısı 2024 son dakika: Esnafa erken emeklilik! Bağkur 7200 prim gününe düşecek mi, yasa ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 19.01.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 11:02

Bağkur prim gün sayısı 2024 son dakika: Esnafa erken emeklilik! Bağkur 7200 prim gününe düşecek mi, yasa ne zaman çıkacak?

Bağkur prim gün sayısı son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine yönelik düzenleme ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz." dedi. Söz konusu yasal düzenlemeyle binlerce küçük esnaf, EYT düzenlemesi kapsamında 5 yıl erken emekli olabilecek. Esnafa erken emeklilik şartları için tüm gözler Meclis'e çevrilmiş durumda. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü, SSK Bağkur eşitlendi mi, kaç gün olacak? İşte detaylar.

Bağkur prim gün sayısı 2024 son dakika: Esnafa erken emeklilik! Bağkur 7200 prim gününe düşecek mi, yasa ne zaman çıkacak?

Bağkur prim gün sayısı düşecek mi, kaç gün olacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Emekli prim gün sayısının 1800 gün düşürülmesiyle birlikte küçük esnaf emekliliğe hak kazanacak. Bu kapsamda 7200'ü tamamlayan kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olacak. Bu noktada prim sayısı yüzünden emekli olamayan kişilerin gözü kulağı Meclis'e çevrilmiş durumda. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü, şartları neler, esnafa erken emeklilik çıktı mı? İşte Bakan Işıkhan'ın 7200 Bağkur prim sayısı açıklaması!

Bağkur prim gün sayısı 2024 son dakika: Esnafa erken emeklilik! Bağkur 7200 prim gününe düşecek mi, yasa ne zaman çıkacak?

BAĞKUR PRİM SAYISI DÜŞECEK Mİ, KAÇ GÜN OLACAK?

Emeklilere ek zammın netlik kazanmasının ardından Bağ-Kur'lunun gözü erken emeklilik düzenlemesine çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Bağkur prim gün sayısı 2024 son dakika: Esnafa erken emeklilik! Bağkur 7200 prim gününe düşecek mi, yasa ne zaman çıkacak?

BAĞ-KUR 7200 PRİM DÜZENLEMESİ

Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi ile ilgili konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.

Bağkur prim gün sayısı 2024 son dakika: Esnafa erken emeklilik! Bağkur 7200 prim gününe düşecek mi, yasa ne zaman çıkacak?

5 YIL ÖNCE EMEKLİ OLUNABİLECEK

Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı.

9 bin olan Bağ-Kur prim gün sayısının 7200 güne düşürülmesiyle birlikte binlerce küçük esnaf emekliliğe hak kazanacak ve 5 yıl önce emekli olabilecek.

Bu kapsamda 7200'ü tamamlayan kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olacak.

Bağkur prim gün sayısı 2024 son dakika: Esnafa erken emeklilik! Bağkur 7200 prim gününe düşecek mi, yasa ne zaman çıkacak?

YASAL DÜZENLEME MECLİS'TE!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Bağ-Kur emeklilik koşullarına ilişkin açıklamalarının ardından gözler prim düzenlemesi ile ilgili detaylara çevrildi.

Hazal Ateş'in haberine göre;

Yasal düzenlemeyle Bağ-Kur'luların prim koşulu 9 bin günden 7200'e inecek. Bağ-Kur ile SSK prim eşitlemesinden küçük esnaf yararlanacak.

Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyecek. Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak.

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