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Haberler Fotohaber BAHAR 1. BÖLÜM İZLE EKRANI || Show TV Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? ilk bölüm canlı izle linki
Giriş Tarihi: 13.02.2024 20:19 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 20:19

BAHAR 1. BÖLÜM İZLE EKRANI || Show TV Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? ilk bölüm canlı izle linki

Show TV yeni dizisi Bahar ilk bölümü ile 13 Şubat Salı bu akşam ekranlara geliyor. Başrollerinde dikkat çeken isimlerin yer aldığı dizide, Demet Evgar "Bahar" rolüyle seyirci karşısına çıkarken, Mehmet Yılmaz Ak'ta Bahar'ın eşi Timur'a hayat verecek. Bahar'ın hikayesine odaklanan dizide, doktorluk mesleğini bırakarak kendini eşine, çocuklarına ve evine adamış bir kadın anlatılıyor. İzlemek isteyenler için ilk bölüm yayında! İşte, Show TV Bahar 1. Bölüm izle!

BAHAR 1. BÖLÜM İZLE EKRANI || Show TV Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? ilk bölüm canlı izle linki

Show TV ''Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisi gündemde! Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla izleyenlere seyir zevki yaşatacak dizi, tanıtım fragmanlarının ardından ilk bölümüyle seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte, Show TV'nin yeni dizisi Bahar 1. Bölüm izle, kesintisiz, tek parça, HD seçenekleriyle…

BAHAR 1. BÖLÜM İZLE EKRANI || Show TV Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? ilk bölüm canlı izle linki

BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN? KONUSU

Bahar'ın 1. Bölümünde; Bahar (Demet Evgar), başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu (Mehmet Yılmaz Ak)'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır. Bahar'ın doktoru Evren (Buğra Gülsoy), onu kurtarmaya kararlıdır.

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BAHAR 1. BÖLÜM İZLE EKRANI || Show TV Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? ilk bölüm canlı izle linki

BAHAR 1. BÖLÜM İZLE

13 Şubat 2024 Salı akşamı ekranlara gelen Bahar dizisinin yeni bölümünü aşağıda yer alan linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/

https://www.youtube.com/@Bahardizisi

BAHAR 1. BÖLÜM İZLE EKRANI || Show TV Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? ilk bölüm canlı izle linki

BAHAR 1. BÖLÜM ÖZETİ

Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiştir. Bahar, başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır.

BAHAR 1. BÖLÜM İZLE EKRANI || Show TV Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? ilk bölüm canlı izle linki

Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır.

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