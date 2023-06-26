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Haberler Fotohaber Balıkesir Bayram namazı vakti ne zaman? Diyanet ile 28 Haziran Balıkesir Bayram namazı saati kaçta?
Giriş Tarihi: 26.06.2023 20:52 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 20:52

Balıkesir Bayram namazı vakti ne zaman? Diyanet ile 28 Haziran Balıkesir Bayram namazı saati kaçta?

2023 yılı Kırban Bayramı 28 Haziran 2023 tarihinde ilk günüyle idrak edilecek, her bayram günü sabah erken saatlerde kılınan bayram namazı saati Balıkesir ilimizde camiye gidecek olanlar tarafından öğrenilmek istenerek Diyanet ile 2023 Balıkesir Kurban Bayram namazı saat kaçta, ne zaman? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Balıkesir bayram namazı saati ve tüm detaylar.

Balıkesir bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Balıkesir Kurban Bayram namazı saat kaçta, ne zaman?

Balıkesir ilimizde Kurban Bayramı namazı için camilere gitmeye hazırlananlar diyanet ile Balıkesir bayram namazı saati detaylarını öğrenmek isteyerek 2023 Balıkesir Kurban Bayram namazı saat kaçta, ne zaman? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

BALIKESİR BAYRAM NAMAZI SAATİ

2023 Kurban Bayramı Balıkesir bayram namazı saati ve tüm detaylar şöyle;

Balıkesir bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Balıkesir Kurban Bayram namazı saat kaçta, ne zaman?

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2023 yılında 28 Haziran 2023 Çarşamba günü idrak edilecek.

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Balıkesir bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Balıkesir Kurban Bayram namazı saat kaçta, ne zaman?

BALIKESİR BAYRAM NAMAZI SAATİ

28 Haziran 2023 Çarşamba günü kılınacak olan bayram namazı Balıkesir ilimizde saat 06:18'de kılınacak.

Balıkesir bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Balıkesir Kurban Bayram namazı saat kaçta, ne zaman?

TEŞRİK TEKBİRLERİNİN HÜKMÜ NEDİR, KİMLER NE ZAMAN GETİRİR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

Balıkesir bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Balıkesir Kurban Bayram namazı saat kaçta, ne zaman?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

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