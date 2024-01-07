Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde yer aldı? Yücel Yılmaz’ın hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi
Giriş Tarihi: 07.01.2024 14:43 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 14:46

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde yer aldı? Yücel Yılmaz’ın hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın hayatı ve siyasi kariyerine ilişkin bilgiler merak ediliyor. 1975 doğumlu Yücel Yılmaz evli ve 3 çocuk babasıdır. Eğitimini Balıkesir'de tamamlayan Yılmaz, üniversite öğrenimi için Eskişehir'e gitti. Yücel Yılmaz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. İşte Yücel Yılmaz'ın hayatına ilişkin bilgiler;

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde yer aldı? Yücel Yılmaz’ın hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi

ikisi erkek, üç çocuk babası olan Yücel Yılmaz, eğitimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra Eskişehir'de üniversite eğitimi almıştır. Üniversite yıllarında, üniversite öğrenci senatosu başkanlığı yapmıştır.

YÜCEL YILMAZ HAYATI

1975 doğumlu, evli ve biri kız, ikisi erkek, üç çocuk babası olan Yücel Yılmaz, eğitimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra Eskişehir'de üniversite eğitimi almıştır. Üniversite yıllarında, üniversite öğrenci senatosu başkanlığı yapmıştır.

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde yer aldı? Yücel Yılmaz’ın hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi

Askerlik hizmetini Bandırma 6. Ana Jet Üssü'nde Asteğmen olarak tamamlamıştır. Halen Eğitim sektöründe Türkiye genelinde hizmet veren Yabancı Dil Okulları'nı kuran Yücel Yılmaz ticari hayatına başlamadan önce Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli okullarda İngilizce Öğretmenliği de yapmıştır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde yer aldı? Yücel Yılmaz’ın hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi

Ticari hayatının bir kısmında çeşitli derneklerde faaliyet gösteren Yücel Yılmaz; Balıkesir Ticaret Odası'nda 2 dönem meclis üyeliği, bir dönem de Meclis Başkanlığı yapmıştır.

Yücel Yılmaz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

SON DAKİKA