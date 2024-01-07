Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde yer aldı? Yücel Yılmaz’ın hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi

ikisi erkek, üç çocuk babası olan Yücel Yılmaz, eğitimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra Eskişehir'de üniversite eğitimi almıştır. Üniversite yıllarında, üniversite öğrenci senatosu başkanlığı yapmıştır.

YÜCEL YILMAZ HAYATI

1975 doğumlu, evli ve biri kız, ikisi erkek, üç çocuk babası olan Yücel Yılmaz, eğitimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra Eskişehir'de üniversite eğitimi almıştır. Üniversite yıllarında, üniversite öğrenci senatosu başkanlığı yapmıştır.