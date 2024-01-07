Giriş Tarihi: 07.01.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
14:46
Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde yer aldı? Yücel Yılmaz’ın hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi
Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın hayatı ve siyasi kariyerine ilişkin bilgiler merak ediliyor. 1975 doğumlu Yücel Yılmaz evli ve 3 çocuk babasıdır. Eğitimini Balıkesir'de tamamlayan Yılmaz, üniversite öğrenimi için Eskişehir'e gitti. Yücel Yılmaz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. İşte Yücel Yılmaz'ın hayatına ilişkin bilgiler;