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Haberler Fotohaber Bankacılık taban puanları 2023: ÖSYM Finans ve Bankacılık taban puanları, başarı sıralaması ve üniversitelerin kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 12:36 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 12:36

Bankacılık taban puanları 2023: ÖSYM Finans ve Bankacılık taban puanları, başarı sıralaması ve üniversitelerin kontenjanları

Bankacılık taban puanları, eşit ağırlık puanı ile tercih yapmaya hazırlanan adayların araştırma konularının başında geliyor. Eşit ağırlık çıkışlı olup sayısal alana eğilimi olan ve bankacı olmayı hedefleyen adaylar, üniversitelerin Finans ve Bankacılık taban puanları için araştırmaları hızlandırdı. İşte 2023 Finans ve Bankacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları…

Bankacılık taban puanları 2023: ÖSYM Finans ve Bankacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Bankacılık bölümünü tercih etmek isteyen, devlet üniversitelerinin ve özel üniversitelerin taban puanlarını inceleyen adaylar Bankacılık taban puanları için yayınlanan güncel tabloyu inceliyor. ÖSYM tarafından paylaşılan güncel veriler arasında 2023 Finans ve Bankacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları da yer alıyor. İşte Bankacılık bölümü taban puanları.

Bankacılık taban puanları 2023: ÖSYM Finans ve Bankacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

2023 BANKACILIK TABAN PUANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Finansal Bilimler Fakültesi		 Bankacılık
(4 Yıllık)		 EA 60+2


 62


 289.274


 321,23686
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Bankacılık taban puanları 2023: ÖSYM Finans ve Bankacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA )
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Bankacılık ve Finans
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 3+0
3+0
5+0
5+0		 1


 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Bankacılık ve Finans
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2+0
2+0
3+0
3+0		 2


 1.702.809
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 184,71907
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Bankacılık ve Finans
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 5+0
5+0
7+0
7+0



Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Bankacılık taban puanları 2023: ÖSYM Finans ve Bankacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi		 Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 5+0
6+0
6+0
4+0		 5
6
6
4		 257.006
266.165
265.000
213.154		 328,25803
269,97943
306,58929
305,95518
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 5+0
4+0

 5
4

 338.500
352.849

 311,74122
254,34099
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi		 Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 25+0
34+0
34+0
36+0		 25
9
34
31		 646.673
Dolmadı
796.000
Dolmadı		 270,84540
Dolmadı
226,65217
Dolmadı
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Bankacılık ve Sigortacılık
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
9
41
19		 917.678
Dolmadı
871.000
Dolmadı		 246,79598
Dolmadı
220,20110
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
7
31
31		 933.089
Dolmadı
799.000
800.548		 245,56775
Dolmadı
226,44564
217,51660
Bankacılık taban puanları 2023: ÖSYM Finans ve Bankacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Bankacılık ve Sigortacılık
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2

 52
4

 1.015.282
Dolmadı

 239,31852
Dolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Bankacılık ve Sigortacılık
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
40+1		 31
3
31
13		 1.069.390
Dolmadı
939.000
Dolmadı		 235,38195
Dolmadı
213,69878
Dolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 25+0
23+0

 25
4

 1.114.278
Dolmadı

 232,15509
Dolmadı
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
30+1
30+1		 41
1
31
21		 1.134.333
Dolmadı
924.000
Dolmadı		 230,74026
Dolmadı
215,41929
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
40+1
40+1		 62
3
41
34		 1.182.030
Dolmadı
879.000
Dolmadı		 227,39433
Dolmadı
219,56362
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
İşletme ve Ekonomi Fakültesi		 Bankacılık ve Sigortacılık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 3+0
3+0
5+0
 3

1
 1.317.977
Dolmadı
Dolmadı
 217,94177
Dolmadı
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul)
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 1+0
2+0
1+0
1+0



Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
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