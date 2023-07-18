Bankacılık taban puanları 2023: ÖSYM Finans ve Bankacılık taban puanları, başarı sıralaması ve üniversitelerin kontenjanları

Giriş Tarihi: 18.07.2023 12:36 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 12:36

Bankacılık taban puanları, eşit ağırlık puanı ile tercih yapmaya hazırlanan adayların araştırma konularının başında geliyor. Eşit ağırlık çıkışlı olup sayısal alana eğilimi olan ve bankacı olmayı hedefleyen adaylar, üniversitelerin Finans ve Bankacılık taban puanları için araştırmaları hızlandırdı. İşte 2023 Finans ve Bankacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları…