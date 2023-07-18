Bankacılık taban puanları 2023: ÖSYM Finans ve Bankacılık taban puanları, başarı sıralaması ve üniversitelerin kontenjanları

Bankacılık taban puanları, eşit ağırlık puanı ile tercih yapmaya hazırlanan adayların araştırma konularının başında geliyor. Eşit ağırlık çıkışlı olup sayısal alana eğilimi olan ve bankacı olmayı hedefleyen adaylar, üniversitelerin Finans ve Bankacılık taban puanları için araştırmaları hızlandırdı. İşte 2023 Finans ve Bankacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları…
2023 BANKACILIK TABAN PUANLARI
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Finansal Bilimler Fakültesi
|Bankacılık
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|289.274
—
—
—
|321,23686
—
—
—
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA )
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Bankacılık ve Finans
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|3+0
3+0
5+0
5+0
|1
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Bankacılık ve Finans
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2+0
2+0
3+0
3+0
|2
—
—
—
|1.702.809
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|184,71907
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Bankacılık ve Finans
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
5+0
7+0
7+0
|—
—
—
—
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
6+0
6+0
4+0
|5
6
6
4
|257.006
266.165
265.000
213.154
|328,25803
269,97943
306,58929
305,95518
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
4+0
—
—
|5
4
—
—
|338.500
352.849
—
—
|311,74122
254,34099
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0
34+0
34+0
36+0
|25
9
34
31
|646.673
Dolmadı
796.000
Dolmadı
|270,84540
Dolmadı
226,65217
Dolmadı
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Bankacılık ve Sigortacılık
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
9
41
19
|917.678
Dolmadı
871.000
Dolmadı
|246,79598
Dolmadı
220,20110
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
7
31
31
|933.089
Dolmadı
799.000
800.548
|245,56775
Dolmadı
226,44564
217,51660
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Bankacılık ve Sigortacılık
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
—
—
|52
4
—
—
|1.015.282
Dolmadı
—
—
|239,31852
Dolmadı
—
—
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Bankacılık ve Sigortacılık
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
40+1
|31
3
31
13
|1.069.390
Dolmadı
939.000
Dolmadı
|235,38195
Dolmadı
213,69878
Dolmadı
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0
23+0
—
—
|25
4
—
—
|1.114.278
Dolmadı
—
—
|232,15509
Dolmadı
—
—
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
30+1
30+1
|41
1
31
21
|1.134.333
Dolmadı
924.000
Dolmadı
|230,74026
Dolmadı
215,41929
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
40+1
40+1
|62
3
41
34
|1.182.030
Dolmadı
879.000
Dolmadı
|227,39433
Dolmadı
219,56362
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0
3+0
5+0
—
|3
—
1
—
|1.317.977
Dolmadı
Dolmadı
—
|217,94177
Dolmadı
Dolmadı
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul)
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0
2+0
1+0
1+0
|—
—
—
—
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı