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Giriş Tarihi: 01.04.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 09:45

Bankalar ne zaman açılıyor, yarın açık mı? 2-3-4 Nisan bayram tatili sonrası bankaların çalışma durumu

Bugün Ramazan Bayramı'nın son günü olsa da kamuda bayram tatilinin 9 güne çıkarılması sebebiyle bazı kurumların çalışma durumu gündem konusu oldu. 2 Nisan Çarşamba günü banka şubelerinde ya da çağrı merkezlerinde işi olan vatandaşlar; bankalar ne zaman açılıyor, yarın açık mı, banka şubeleri ve çağrı merkezi yarın çalışıyor mu sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. İşte 2-3-4 Nisan bayram tatili sonrası bankaların çalışma durumu…

Bankalar ne zaman açılıyor, yarın açık mı? 2-3-4 Nisan bayram tatili sonrası bankaların çalışma durumu

Bayram tatilinin ay başına denk gelmesi sebebiyle pek çok vatandaşın aklında bankalarda bayram tatili ne zaman bitiyor sorusu yer ediniyor. Maaşını çekmek, para transferi veya ödeme yapmak için şubeleri tercih eden pek çok vatandaş bankalar ne zaman açılıyor, yarın çalışıyor mu sorusuyla araştırma yapıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan 9 günlük tatilin banka şubeleri ve çağrı merkezi için de geçerli olup olmadığı merak ediliyor. İşte 2-3-4 Nisan bayram tatili sonrası bankaların çalışma durumu.

Bankalar ne zaman açılıyor, yarın açık mı? 2-3-4 Nisan bayram tatili sonrası bankaların çalışma durumu

BANKALAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Geçmiş yıllara bakıldığında, bankalar idari izin günlerinde genelde açık olmaktadır çünkü 2-3-4 Nisan günleri resmi tatil değildir.

Bu durumda 2 Nisan Çarşamba günü banka şubeleri açık olacak.

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Bankalar ne zaman açılıyor, yarın açık mı? 2-3-4 Nisan bayram tatili sonrası bankaların çalışma durumu

BAYRAMDA ATM'DEN İŞLEM YAPILIR MI?

ATM'ler 7/24 aktif olduğundan para çekme, yatırma ve benzeri işlemler için ATM'ler bayramda da kullanılabilmektedir.

Bankalar ne zaman açılıyor, yarın açık mı? 2-3-4 Nisan bayram tatili sonrası bankaların çalışma durumu

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Resmi tatil dolayısıyla borsa da bayramda kapalı olacak.

Borsa İstanbul Ramazan Bayramı'nın bitmesiyle birlikte faaliyetlerine yeniden başlayacak. Bu doğrultuda kamuyu kapsayan 9 günlük idari izin Borsa İstanbul'u kapsamıyor.

Bankalar ne zaman açılıyor, yarın açık mı? 2-3-4 Nisan bayram tatili sonrası bankaların çalışma durumu

2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri idari borsada işlemler devam edecek ve açık olacak.