Bankalar ne zaman açılıyor, yarın açık mı? 2-3-4 Nisan bayram tatili sonrası bankaların çalışma durumu

Bayram tatilinin ay başına denk gelmesi sebebiyle pek çok vatandaşın aklında bankalarda bayram tatili ne zaman bitiyor sorusu yer ediniyor. Maaşını çekmek, para transferi veya ödeme yapmak için şubeleri tercih eden pek çok vatandaş bankalar ne zaman açılıyor, yarın çalışıyor mu sorusuyla araştırma yapıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan 9 günlük tatilin banka şubeleri ve çağrı merkezi için de geçerli olup olmadığı merak ediliyor. İşte 2-3-4 Nisan bayram tatili sonrası bankaların çalışma durumu.