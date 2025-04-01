Giriş Tarihi: 01.04.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025
09:45
Bankalar ne zaman açılıyor, yarın açık mı? 2-3-4 Nisan bayram tatili sonrası bankaların çalışma durumu
Bugün Ramazan Bayramı'nın son günü olsa da kamuda bayram tatilinin 9 güne çıkarılması sebebiyle bazı kurumların çalışma durumu gündem konusu oldu. 2 Nisan Çarşamba günü banka şubelerinde ya da çağrı merkezlerinde işi olan vatandaşlar; bankalar ne zaman açılıyor, yarın açık mı, banka şubeleri ve çağrı merkezi yarın çalışıyor mu sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. İşte 2-3-4 Nisan bayram tatili sonrası bankaların çalışma durumu…