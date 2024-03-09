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Haberler Fotohaber Banyo yapmak orucu bozar mı, oruçluyken banyo yapılır mı? Diyanet ile merak edilen sorunun yanıtı
Giriş Tarihi: 09.03.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 09:52

Banyo yapmak orucu bozar mı, oruçluyken banyo yapılır mı? Diyanet ile merak edilen sorunun yanıtı

Ramazan ayına sayılı günler kala oruç ibadetini yerine getirecek kişilerce, bu ayda nelere dikkat edilmeli araştırılıyor. Oruç İbadeti, İslam'ın beş temel esasından biridir ve belli bir zaman dilimi içerisinde; yiyecek, içecek veya her ikisinden de kaçınma eylemidir. Bu noktada kişisel bakım ile alakalı olan banyo yapmak orucu bozar mı sorusu yanıt arıyor. Peki, Banyo yapmak orucu bozar mı, oruçluyken banyo yapılır mı? İşte, Diyanet ile merak edilen sorunun yanıtı

Banyo yapmak orucu bozar mı, oruçluyken banyo yapılır mı? Diyanet ile merak edilen sorunun yanıtı

Ramazan ayı yaklaşıyor. Bu ayda dikkat dilmesi gereken birçok husus bulunuyor. Bu hususları araştıran kişilerce kişisel bakım olan banyo yapmak orucu bozar mı merak ediliyor. Banyo yapmak ve duş almak orucu bozar mı? Oruçluyken duş alınır mı ve banyo yapılır mı, kaza gerektirir mi? İşte, detaylar…

Banyo yapmak orucu bozar mı, oruçluyken banyo yapılır mı? Diyanet ile merak edilen sorunun yanıtı

DİYANET AÇIKLAMASI

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) Ramazan'da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25 [1930-1931]; Müslim, Sıyâm, 76 [1109]). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva'l-Hindiyye, 1/199).

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Banyo yapmak orucu bozar mı, oruçluyken banyo yapılır mı? Diyanet ile merak edilen sorunun yanıtı

Oruçluyken Nasıl Banyo Yapılır?

Oruçlu iken banyo yapmak, ağız ve burundan su kaçırmamaya dikkat ederek mümkündür. Duş alırken, ağız ve burunu sudan korumak için başınızı geriye atarak veya bir havlu kullanarak önlem alabilirsiniz. Hızlı duş almak, suyun cildinizde uzun süre kalmaması için önemlidir. Ilık su kullanmak terlemeyi artırmayacağından, tercih edilmelidir. Sabun ve şampuan kullanırken ağız ve burun kısmına dikkat edilmelidir.

Banyo yapmak orucu bozar mı, oruçluyken banyo yapılır mı? Diyanet ile merak edilen sorunun yanıtı

Kulaklarınızı sudan korumak için kulak çubuğu veya pamuk kullanabilirsiniz. Banyo yaparken, oruçluyken gusül abdesti yerine teyemmüm almak daha uygundur. Teyemmüm, abdest alamayacak durumda olan bir kişinin abdest yerine geçebilecek bir temizlenme yöntemidir. Banyo yapılamıyorsa, kuru bir bezle bedeninizi silebilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken diğer hususlar arasında, orucu bozabilecek ürünlerden kaçınmak önemlidir. Parfüm, deodorant gibi ürünlerin kullanımından uzak durulmalıdır. Ayrıca, oruç tutarken yorgunluk veya halsizlik hissediyorsanız duş almayı ertelemek daha uygun olabilir. Bu şekilde, banyo yaparken dikkatli olmak ve orucunuzu güvenle sürdürmek mümkün olacaktır.

Banyo yapmak orucu bozar mı, oruçluyken banyo yapılır mı? Diyanet ile merak edilen sorunun yanıtı
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