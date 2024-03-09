Banyo yapmak orucu bozar mı, oruçluyken banyo yapılır mı? Diyanet ile merak edilen sorunun yanıtı

Kulaklarınızı sudan korumak için kulak çubuğu veya pamuk kullanabilirsiniz. Banyo yaparken, oruçluyken gusül abdesti yerine teyemmüm almak daha uygundur. Teyemmüm, abdest alamayacak durumda olan bir kişinin abdest yerine geçebilecek bir temizlenme yöntemidir. Banyo yapılamıyorsa, kuru bir bezle bedeninizi silebilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken diğer hususlar arasında, orucu bozabilecek ürünlerden kaçınmak önemlidir. Parfüm, deodorant gibi ürünlerin kullanımından uzak durulmalıdır. Ayrıca, oruç tutarken yorgunluk veya halsizlik hissediyorsanız duş almayı ertelemek daha uygun olabilir. Bu şekilde, banyo yaparken dikkatli olmak ve orucunuzu güvenle sürdürmek mümkün olacaktır.