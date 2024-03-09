Giriş Tarihi: 09.03.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
09:52
Banyo yapmak orucu bozar mı, oruçluyken banyo yapılır mı? Diyanet ile merak edilen sorunun yanıtı
Ramazan ayına sayılı günler kala oruç ibadetini yerine getirecek kişilerce, bu ayda nelere dikkat edilmeli araştırılıyor. Oruç İbadeti, İslam'ın beş temel esasından biridir ve belli bir zaman dilimi içerisinde; yiyecek, içecek veya her ikisinden de kaçınma eylemidir. Bu noktada kişisel bakım ile alakalı olan banyo yapmak orucu bozar mı sorusu yanıt arıyor. Peki, Banyo yapmak orucu bozar mı, oruçluyken banyo yapılır mı? İşte, Diyanet ile merak edilen sorunun yanıtı