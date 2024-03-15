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Haberler Fotohaber GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 15 Mart 2024: İSKİ ile yağış sonrası İstanbul barajlarında son durum!
Giriş Tarihi: 15.03.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 09:37

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 15 Mart 2024: İSKİ ile yağış sonrası İstanbul barajlarında son durum!

Su kaynakları yağmurla birlikte Megakent için sorgulanmaya başladı. Baraj doluluk oranları tablosunda kontrol edilen su seviyesi bugün etkisini arttıran yağış sonrası gündemde. Alibey, Ömerli, Elmalı gibi büyük su kaynaklarının yanı sıra tüm kaynaklarda veriler kontrol edilebiliyor. Peki; 15 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte, İSKİ ile barajlarda son durum!

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 15 Mart 2024: İSKİ ile yağış sonrası İstanbul barajlarında son durum!

İstanbul barajlarında son durum İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tabloları ile takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl oldukça kritik seviyelere düşen seviye bu yılın başında toparlandı. Baraj doluluk oranı 15 Mart 2024 tablosu da bugün gündemdeki yerini aldı. Grafikler artışı gösteriyor. İşte, güncel baraj doluluk oranları...

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 15 Mart 2024: İSKİ ile yağış sonrası İstanbul barajlarında son durum!

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM!

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. 15 Mart itibarıyla İstanbul'da barajlar yüzde 78.32 oranında dolu.

İşte, güncel veriler:

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GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 15 Mart 2024: İSKİ ile yağış sonrası İstanbul barajlarında son durum!

BARAJ DOLULUK ORANLARI 15 MART

Alibey: 70,04

Büyükçekmece: 74,92

Darlık: 86,4

Elmalı: 89,04

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 15 Mart 2024: İSKİ ile yağış sonrası İstanbul barajlarında son durum!

Istrancalar: 81,02

Kazandere: 68,39

Pabuçdere: 65,48

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 15 Mart 2024: İSKİ ile yağış sonrası İstanbul barajlarında son durum!

Sazlıdere: 58,22

Terkos: 79,88

Ömerli: 87,85

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