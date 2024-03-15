Giriş Tarihi: 15.03.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
09:37
GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 15 Mart 2024: İSKİ ile yağış sonrası İstanbul barajlarında son durum!
Su kaynakları yağmurla birlikte Megakent için sorgulanmaya başladı. Baraj doluluk oranları tablosunda kontrol edilen su seviyesi bugün etkisini arttıran yağış sonrası gündemde. Alibey, Ömerli, Elmalı gibi büyük su kaynaklarının yanı sıra tüm kaynaklarda veriler kontrol edilebiliyor. Peki; 15 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte, İSKİ ile barajlarda son durum!