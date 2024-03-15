GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 15 Mart 2024: İSKİ ile yağış sonrası İstanbul barajlarında son durum!

İstanbul barajlarında son durum İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tabloları ile takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl oldukça kritik seviyelere düşen seviye bu yılın başında toparlandı. Baraj doluluk oranı 15 Mart 2024 tablosu da bugün gündemdeki yerini aldı. Grafikler artışı gösteriyor. İşte, güncel baraj doluluk oranları...