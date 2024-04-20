Giriş Tarihi: 20.04.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
09:42
Baraj doluluk oranı 20 Nisan 2024: İSKİ ile İstanbul barajlarında son durum ne? İşte doluluk oranları...
Baraj doluluk oranı 20 Nisan 2024 tarihi itibarıyla trend aramalar listesinde yerini aldı. İSKİ ile İstanbul barajlarında son durum takip ediliyor. Son günlerde sıcak havaların tadını çıkaran Megakent sakinleri günü yağmurla karşıladı. Şehrin birçok kesiminde sağanak şeklinde etkili olan yağış ardından Ömerli, Elmalı, Darlık gibi su kaynakları kontrol ediliyor. İşte, baraj doluluk oranları...