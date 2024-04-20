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Haberler Fotohaber Baraj doluluk oranı 20 Nisan 2024: İSKİ ile İstanbul barajlarında son durum ne? İşte doluluk oranları...
Giriş Tarihi: 20.04.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 09:42

Baraj doluluk oranı 20 Nisan 2024: İSKİ ile İstanbul barajlarında son durum ne? İşte doluluk oranları...

Baraj doluluk oranı 20 Nisan 2024 tarihi itibarıyla trend aramalar listesinde yerini aldı. İSKİ ile İstanbul barajlarında son durum takip ediliyor. Son günlerde sıcak havaların tadını çıkaran Megakent sakinleri günü yağmurla karşıladı. Şehrin birçok kesiminde sağanak şeklinde etkili olan yağış ardından Ömerli, Elmalı, Darlık gibi su kaynakları kontrol ediliyor. İşte, baraj doluluk oranları...

Baraj doluluk oranı 20 Nisan 2024: İSKİ ile İstanbul barajlarında son durum ne? İşte doluluk oranları...

Baraj doluluk oranları son durum ne, yüzde kaç şeklinde sorular yanıt arıyor. İSKİ bünyesinde yayımlanan grafikle kontrol edilen barajlar yağışların ardından gündeme geldi. İşte, İstanbul baraj doluluk oranı 20 Nisan 2024...

Baraj doluluk oranı 20 Nisan 2024: İSKİ ile İstanbul barajlarında son durum ne? İşte doluluk oranları...

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM!

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. 20 Nisan itibarıyla İstanbul'da barajlar yüzde 80,71 oranında dolu.

İşte, güncel veriler:

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Baraj doluluk oranı 20 Nisan 2024: İSKİ ile İstanbul barajlarında son durum ne? İşte doluluk oranları...

BARAJ DOLULUK ORANLARI

Alibey: 65,05

Büyükçekmece: 76.03

Darlık: 85,07

Elmalı: 88.12

Baraj doluluk oranı 20 Nisan 2024: İSKİ ile İstanbul barajlarında son durum ne? İşte doluluk oranları...

Istrancalar: 47,06

Kazandere: 71,21

Pabuçdere: 70,33

Baraj doluluk oranı 20 Nisan 2024: İSKİ ile İstanbul barajlarında son durum ne? İşte doluluk oranları...

Sazlıdere: 60,09

Terkos: 86

Ömerli: 91,9

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