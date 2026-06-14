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BARAJ DOLULUK ORANLARI 2026: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa baraj doluluk oranları yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 14.06.2026 09:29
BARAJ DOLULUK ORANLARI 2026: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa baraj doluluk oranları yüzde kaç?
Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artması ile birlikte, barajlardaki su seviyeleri tekrardan gündeme geldi. Başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirler olmak üzere pek çok şehirdeki baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 14 Haziran 2026 güncel baraj doluluk oranları