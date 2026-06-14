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Giriş Tarihi: 14.06.2026 09:29

BARAJ DOLULUK ORANLARI 2026: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa baraj doluluk oranları yüzde kaç?

Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artması ile birlikte, barajlardaki su seviyeleri tekrardan gündeme geldi. Başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirler olmak üzere pek çok şehirdeki baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 14 Haziran 2026 güncel baraj doluluk oranları

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BARAJ DOLULUK ORANLARI 2026: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa baraj doluluk oranları yüzde kaç?

Güncel baraj doluluk oranları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Büyükşehirlerdeki rezerv durumunu ortaya koyan doluluk oranları, hem içme suyu kaynakları hem de tarımsal faaliyetler açısından önem taşıyor.

BARAJ DOLULUK ORANLARI 2026: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa baraj doluluk oranları yüzde kaç?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajların genel ve havza bazındaki doluluk oranı %68,43 oldu.

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BARAJ DOLULUK ORANLARI 2026: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa baraj doluluk oranları yüzde kaç?

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Ömerli Barajı: % 94,09

Darlık Barajı: %87,33

Elmalı Barajı: %92,12

Terkos Barajı: %57,16

Alibey Barajı: %63,59

Büyükçekmece Barajı: %50,74

Sazlıdere Barajı: %41,37

Istrancalar Barajı: %24,08

Kazandere Barajı: %51,38

Pabuçdere Barajı: %47,73

BARAJ DOLULUK ORANLARI 2026: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa baraj doluluk oranları yüzde kaç?

ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

Akyar Barajı: %83,63

Çamlıdere Barajı: %43,86

Çubuk 2 Barajı: %69,79

Eğrekkaya Barajı: %81,40

Kargalı Barajı: %100,00

Kavşakkaya Barajı: %71,15

Kesikköprü Barajı: %100,00

Kurtboğazı Barajı: %34,72

Peçenek Barajı: %30,41

Türkşerefli Barajı: %10,14

BARAJ DOLULUK ORANLARI 2026: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa baraj doluluk oranları yüzde kaç?

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI

Kentin beş önemli barajı arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 97,55 ile Ürkmez Barajı'nda ölçüldü. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 23,88 seviyesinde bulunan baraj, son bir yılda yaklaşık dört katlık artış kaydetti.

BARAJ DOLULUK ORANLARI 2026: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa baraj doluluk oranları yüzde kaç?

BURSA'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Bursa'da barajların ortalama doluluk oranı 14 Haziran 2026 yüzde 97,77 olarak açıklandı.

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