BARAJ DOLULUK ORANLARI 2026: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa baraj doluluk oranları yüzde kaç?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajların genel ve havza bazındaki doluluk oranı %68,43 oldu.