BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCELLENDİ! 20 Aralık İSKİ ile güncel baraj doluluk oranları ne kadar oldu?

11 Kasımda yüzde 16.18 oranına kadar gerileyen baraj doluluk oranı Aralık ayının son demlerinde artışa devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İSKİ tarafından yayınlanan sonuçlara göre Aralık ayında baraj doluluk oranları, Kasım ayına oranla yükselişte. Hatta Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 95,98'e yükselerek rekor kırdı. İşte 20 Aralık Güncel baraj doluluk oranı!