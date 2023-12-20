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Haberler Fotohaber BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCELLENDİ! 20 Aralık İSKİ ile güncel baraj doluluk oranları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 20.12.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 16:27

BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCELLENDİ! 20 Aralık İSKİ ile güncel baraj doluluk oranları ne kadar oldu?

Ülke genelinde özellikle istanbul başta olmak üzere barajlarda su oranı azalmıştı, ancak son zamanlarda gerçekleşen yoğun sağanaklar sonrasında baraj doluluk oranları güncellendi. Yaz ayında rahat su kullanabilmek için barajların kışın, sağanak yağışlarda dolması büyük önem arz ediyor. Peki, 20 Aralık İSKİ ile güncel baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte, Baraj doluluk oranlarında son durum!

BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCELLENDİ! 20 Aralık İSKİ ile güncel baraj doluluk oranları ne kadar oldu?

11 Kasımda yüzde 16.18 oranına kadar gerileyen baraj doluluk oranı Aralık ayının son demlerinde artışa devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İSKİ tarafından yayınlanan sonuçlara göre Aralık ayında baraj doluluk oranları, Kasım ayına oranla yükselişte. Hatta Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 95,98'e yükselerek rekor kırdı. İşte 20 Aralık Güncel baraj doluluk oranı!

BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCELLENDİ! 20 Aralık İSKİ ile güncel baraj doluluk oranları ne kadar oldu?

İSTANBUL'DA BARAJLARIN YARISI DOLDU

İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından, barajlardaki doluluk oranlarının yükselişi sürüyor.

İstanbul barajları yüzde 50'yi geçti - 3

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BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCELLENDİ! 20 Aralık İSKİ ile güncel baraj doluluk oranları ne kadar oldu?

İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 50,28 olarak ölçüldü.

İstanbul barajları yüzde 50'yi geçti - 4

BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCELLENDİ! 20 Aralık İSKİ ile güncel baraj doluluk oranları ne kadar oldu?

1 ay önce barajlardaki doluluk oranı yüzde 17.65 olarak ölçülmüştü.

Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı.

BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCELLENDİ! 20 Aralık İSKİ ile güncel baraj doluluk oranları ne kadar oldu?

DOLULUK ORANI YÜZDE 50.28 OLDU

20 Aralık Çarşamba günü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bilgilere göre baraj doluluk oranı yüzde 50'yi geçti.

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