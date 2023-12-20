Giriş Tarihi: 20.12.2023 16:27
Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
16:27
BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCELLENDİ! 20 Aralık İSKİ ile güncel baraj doluluk oranları ne kadar oldu?
Ülke genelinde özellikle istanbul başta olmak üzere barajlarda su oranı azalmıştı, ancak son zamanlarda gerçekleşen yoğun sağanaklar sonrasında baraj doluluk oranları güncellendi. Yaz ayında rahat su kullanabilmek için barajların kışın, sağanak yağışlarda dolması büyük önem arz ediyor. Peki, 20 Aralık İSKİ ile güncel baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte, Baraj doluluk oranlarında son durum!