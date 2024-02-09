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Haberler Fotohaber Baraj doluluk oranlarındaki artış mutlu etti! 9 Şubat baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?
Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 10:57

Baraj doluluk oranlarındaki artış mutlu etti! 9 Şubat baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?

Uzun süredir devam eden sağanak yağışlar bu hafta itibarıyla yerini güneşli havalara bıraktı. Yurdun genelini etkisi altına alan sağanak yağışların baraj doluluk oranlarına etkisi merak ediliyor. Uzun süre barajlardaki su seviyesi endişe verici seviyedeyken yağışlarla birlikte mega kentlileri sevindirecek gelişmeler yaşandı. Peki, baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? İşte 9 Şubat baraj doluluk oranları

Baraj doluluk oranlarındaki artış mutlu etti! 9 Şubat baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?

İSKİ resmi sayfasında her gün baraj doluluk oranlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz aylarda birçok barajda tüm suyun çekildiğini ve endişe verici seviyelerde bir kuraklık hâkim olduğunu görüşmüştük. Yağışlarla birlikte endişeler ortadan kalktı. İşte İstanbul'da baraj doluluk seviyeleri

Baraj doluluk oranlarındaki artış mutlu etti! 9 Şubat baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI || 9 ŞUBAT 2024

İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından, Kasım ayında başlayan yağmurlarla dolmaya başlayan baraj göllerindeki su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

Son yağışlarla beraber barajlardaki toplam su seviyesi 9 Şubat Cuma itibarıyla yüzde 72,9 olarak ölçüldü.

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Baraj doluluk oranlarındaki artış mutlu etti! 9 Şubat baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?

Alibey: 75,62

Büyükçekmece: 70,15

Darlık: 87,73

Elmalı: 91,96

Baraj doluluk oranlarındaki artış mutlu etti! 9 Şubat baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?

Istrancalar: 55

Kazandere: 60,37

Pabuçdere: 47,65

Baraj doluluk oranlarındaki artış mutlu etti! 9 Şubat baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?

Sazlıdere: 51,76

Terkos: 65,24

Ömerli: 87,61

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