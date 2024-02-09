Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
10:57
Baraj doluluk oranlarındaki artış mutlu etti! 9 Şubat baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?
Uzun süredir devam eden sağanak yağışlar bu hafta itibarıyla yerini güneşli havalara bıraktı. Yurdun genelini etkisi altına alan sağanak yağışların baraj doluluk oranlarına etkisi merak ediliyor. Uzun süre barajlardaki su seviyesi endişe verici seviyedeyken yağışlarla birlikte mega kentlileri sevindirecek gelişmeler yaşandı. Peki, baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? İşte 9 Şubat baraj doluluk oranları