Giriş Tarihi: 17.07.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 15:02

Barbie filmi ne zaman çıkıyor 2023? Margot Robbie ve Ryan Gosling'in yer aldığı Barbie filmi vizyon tarihi Türkiye

Margot Robbie ve Ryan Gosling'li Barbie filmi için geri sayım başladı. Dünyaca ünlü oyuncak bebeğin günümüz dünyasına uyarlanmış hali sinema severler ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Greta Gerwig oturuyor. Barbie filmi ne zaman çıkıyor Türkiye için araştırılıyor. Ken ve Barbie'nin farklı macerası tüm Dünya'da heyecanla takip edilecek. Fragmanlarla birlikte beklenti oldukça yükselmiş durumda. Filmin Dua Lipa sürprizi de izleyiciyi heyecanlandırıyor. İşte, Barbie vizyon tarihi 2023…