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Haberler Fotohaber Barbie filmi ne zaman çıkıyor 2023? Margot Robbie ve Ryan Gosling'in yer aldığı Barbie filmi vizyon tarihi Türkiye
Giriş Tarihi: 17.07.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 15:02

Barbie filmi ne zaman çıkıyor 2023? Margot Robbie ve Ryan Gosling'in yer aldığı Barbie filmi vizyon tarihi Türkiye

Margot Robbie ve Ryan Gosling'li Barbie filmi için geri sayım başladı. Dünyaca ünlü oyuncak bebeğin günümüz dünyasına uyarlanmış hali sinema severler ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Greta Gerwig oturuyor. Barbie filmi ne zaman çıkıyor Türkiye için araştırılıyor. Ken ve Barbie'nin farklı macerası tüm Dünya'da heyecanla takip edilecek. Fragmanlarla birlikte beklenti oldukça yükselmiş durumda. Filmin Dua Lipa sürprizi de izleyiciyi heyecanlandırıyor. İşte, Barbie vizyon tarihi 2023…

Barbie filmi ne zaman çıkıyor 2023? Margot Robbie ve Ryan Gosling’in yer aldığı Barbie filmi vizyon tarihi Türkiye

Barbie filminin çıkış tarihi gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde Londra galası gerçekleşen filmden görüntüler heyecan yaratıyor. Öte yandan filmin reklamı için de yoğun çalışmalar başladı. Google'a özel efekt en çok kullanılan arama motorunda yerini aldı. Sosyal medyada pembe ağırlıklı filtreler de en çok kullanılanlar arasına girdi. Türkiye'de Barbie filmi ne zaman çıkıyor sorusu yanıt arıyor. İşte, 2023 Barbie filmi vizyon tarihi...

Barbie filmi ne zaman çıkıyor 2023? Margot Robbie ve Ryan Gosling’in yer aldığı Barbie filmi vizyon tarihi Türkiye

BARBIE FİLMİ KONUSU

Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır.

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Barbie filmi ne zaman çıkıyor 2023? Margot Robbie ve Ryan Gosling’in yer aldığı Barbie filmi vizyon tarihi Türkiye

Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür.

Barbie filmi ne zaman çıkıyor 2023? Margot Robbie ve Ryan Gosling’in yer aldığı Barbie filmi vizyon tarihi Türkiye

BARBIE FİLMİ NE ZAMAN ÇIKIYOR 2023?

Merakla beklenen Barbie, 21 Temmuz 2023 tarihinde vizyonda olacak. Filmde Barbie rolünde Margot Robbie, Ken rolünde Ryan Gosling izlenecek.

Barbie filmi ne zaman çıkıyor 2023? Margot Robbie ve Ryan Gosling’in yer aldığı Barbie filmi vizyon tarihi Türkiye

BARBIE FİLMİ OYUNCULARI

Margot Robbie

Ryan Gosling

America Ferrera

Kate MCKinnon

Issa Rae

Rhea Perlman

Will Ferrell

Michael Cera

Emma Mackey

Dua Lipa

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