Barış Akarsu “Merhaba” filmi oyuncuları kimler, konusu ne? Bu akşam TV'de!

Barış Akarsu'nun yaşam öyküsünü ekrana taşıyan Barış Akarsu Merhaba filminde başrolü üstlenen İsmail Ege Şaşmaz, role hazırlanmak için yoğun bir çalışma süreci geçirdi. Sinemadaki gösteriminin ardından ilk kez televizyon ekranlarında yayınlanacak olan yapım, bu akşam ATV'de izleyiciyle buluşacak.