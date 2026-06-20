Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Barış Akarsu “Merhaba” filmi oyuncuları kimler, konusu ne? Bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 20.06.2026 18:02

Barış Akarsu “Merhaba” filmi oyuncuları kimler, konusu ne? Bu akşam TV'de!

Bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Barış Akarsu Merhaba filmi, hem hikâyesi hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Ünlü sanatçı Barış Akarsu'nun yaşamından kesitler sunan yapım, televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Filmi izlemeden önce oyuncular ve karakterler hakkında bilgi edinmek isteyenler, yapımın kadrosunu araştırmaya başladı.

  • ABONE OL
Barış Akarsu Merhaba filmi oyuncuları kimler, konusu ne? Bu akşam TV’de!

Barış Akarsu'nun yaşam öyküsünü ekrana taşıyan Barış Akarsu Merhaba filminde başrolü üstlenen İsmail Ege Şaşmaz, role hazırlanmak için yoğun bir çalışma süreci geçirdi. Sinemadaki gösteriminin ardından ilk kez televizyon ekranlarında yayınlanacak olan yapım, bu akşam ATV'de izleyiciyle buluşacak.

Barış Akarsu Merhaba filmi oyuncuları kimler, konusu ne? Bu akşam TV’de!

BARIŞ AKARSU:MERHABA KADROSU

İsmail Ege Şaşmaz ve Almila Ada'nın başrollerini paylaştığı filmin kadrosunda; Şafak Pekdemir, Ebru Nil Aydın, Aslıhan Kapanşahin, Burak Satıbol, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Metin Coşkun, Serli Alyanakyan, Caner Gezen yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Barış Akarsu Merhaba filmi oyuncuları kimler, konusu ne? Bu akşam TV’de!

BARIŞ AKARSU HAKKINDA

Çocukluğunda müziğe ilgi duymaya başlayan Barış Akarsu, 2004 yılında katıldığı "Akademi Türkiye" adlı şarkı yarışmasıyla adını duyurdu.

Yarışmada birinci olmasının ardından albüm çıkaran Akarsu, müzik çalışmalarının yanı sıra "Yalancı Yarim" adlı dizide rol aldı. Barış Akarsu'nun bulunduğu otomobil, 29 Haziran 2007'de, Bodrum Torba Kavşağı'nda kamyonla çarpışmış, otomobilde bulunan Zeynep Koçak ve Nalan Kahraman ölmüş, tedavi altına alınan Barış Akarsu da 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Barış Akarsu Merhaba filmi oyuncuları kimler, konusu ne? Bu akşam TV’de!
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA