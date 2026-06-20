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Barış Akarsu “Merhaba” filmi oyuncuları kimler, konusu ne? Bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 20.06.2026 18:02
Barış Akarsu “Merhaba” filmi oyuncuları kimler, konusu ne? Bu akşam TV'de!
Bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Barış Akarsu Merhaba filmi, hem hikâyesi hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Ünlü sanatçı Barış Akarsu'nun yaşamından kesitler sunan yapım, televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Filmi izlemeden önce oyuncular ve karakterler hakkında bilgi edinmek isteyenler, yapımın kadrosunu araştırmaya başladı.