Başkentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu başladı! 23 Nisan Ankara ücretsiz konser ve etkinlikleri neler?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl kutulanan özel bayramlar arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Şimdiden kutlamalara başlanan bayram için şehirlerde etkinlikler belli oldu. Başkent Ankra'da 23 Nisan özel etkinlik ve törenlerini duyurdu. Peki, 23 Nisan Ankara ücretsiz konser ve etkinlikleri neler?