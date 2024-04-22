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Haberler Fotohaber Başkentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu başladı! 23 Nisan Ankara ücretsiz konser ve etkinlikleri neler?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 11:01

Başkentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu başladı! 23 Nisan Ankara ücretsiz konser ve etkinlikleri neler?

Başkentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu başladı. 3 gün sürecek olan etkinliklerin planı Ankara sakinleriyle paylaşıldı. Her yıl ülkenin dört bir yanında kutlanan bu özel bayramda birbirinden çeşitli etkinlikler, konserler ve faaliyetler yaşanıyor. Bu yıl kutlamalara erken başlanan Ankara'da 21 Nisan'da Semicenk, 22 Nisan'da Gazapizm sahne alacak. Peki, 23 Nisan Ankara ücretsiz konser ve etkinlikleri neler? İşte, Başkentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlik takvimi!

Başkentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu başladı! 23 Nisan Ankara ücretsiz konser ve etkinlikleri neler?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl kutulanan özel bayramlar arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Şimdiden kutlamalara başlanan bayram için şehirlerde etkinlikler belli oldu. Başkent Ankra'da 23 Nisan özel etkinlik ve törenlerini duyurdu. Peki, 23 Nisan Ankara ücretsiz konser ve etkinlikleri neler?

Başkentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu başladı! 23 Nisan Ankara ücretsiz konser ve etkinlikleri neler?

BAŞKENTTE 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI COŞKUSU

Ankara Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kentte düzenlediği etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlayacak. 3 gün boyunca sürecek etkinlikler kapsamında 21 Nisan'da Semicenk yer aldı!

22 Nisan'da da ise Gazapizim Başkentliler için sahne alırken, kutlamalar, 23 Nisan günü yapılacak Çocuk Şenliği'nin ardından Edis konseri ile tamamlanacak.

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Başkentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu başladı! 23 Nisan Ankara ücretsiz konser ve etkinlikleri neler?

3 GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Başkentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikler ile 3 gün boyunca sürecek. Etkinlikler kapsamında Ankaralıları üç farklı sanatçı ve Çocuk Şenliği ile buluşturacak.

Başkentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu başladı! 23 Nisan Ankara ücretsiz konser ve etkinlikleri neler?

22 NİSAN'DA GAZAPİZM SAHNE ALACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 22 Nisan Pazartesi günü Atatürk Orman Çiftliği'nde Gazapizm konserine ev sahipliği yapacak.

Konsere gitmek isteyen vatandaşlar için konserlerin gerçekleşeceği tarihlerde 16.00 ve 24.00 saatleri arasında Zafer Çarşısı ile Atatürk Orman Çiftliği'nden karşılıklı ring seferleri düzenlenecek.

Başkentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu başladı! 23 Nisan Ankara ücretsiz konser ve etkinlikleri neler?

23 NİSAN EDİS KONSERİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, 23 Nisan Salı günü saat 20.00'de Atatürk Orman Çiftliği'nde verilecek Edis konseri ile taçlanacak.

Tüm çocukların ve Ankaralıların davetli olduğu Edis konseri için de 16.00 ve 24.00 saatleri arasında Zafer Çarşısı ile Atatürk Orman Çiftliği'nden karşılıklı ring seferleri yapılacak.

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