Başkentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu başladı! 23 Nisan Ankara ücretsiz konser ve etkinlikleri neler?

Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
11:01
Başkentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu başladı. 3 gün sürecek olan etkinliklerin planı Ankara sakinleriyle paylaşıldı. Her yıl ülkenin dört bir yanında kutlanan bu özel bayramda birbirinden çeşitli etkinlikler, konserler ve faaliyetler yaşanıyor. Bu yıl kutlamalara erken başlanan Ankara'da 21 Nisan'da Semicenk, 22 Nisan'da Gazapizm sahne alacak. Peki, 23 Nisan Ankara ücretsiz konser ve etkinlikleri neler? İşte, Başkentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlik takvimi!