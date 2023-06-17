Baştan başa nasıl yazılır? YKS sorusu Baştan başa birleşik mi, ayrı mı yazılır?

YKS BAŞTAN BAŞA NASIL YAZILIR SORUSUNUN YANITI NEDİR?

Sosyal medyada yer alan yorumlara göre YKS Baştan başa nasıl yazılır ile ilgili öğrencilere bir soru yöneltildi.

BAŞBAŞA NASIL YAZILIR?

Türkçe ayrı ya da birleşik yazılan sözcüklerin kurallarına baktığımızda, ikilemelerin daima ayrı yazıldığı kuralıyla karşılaşırız. Türkçede ikilemler daima ayrı yazılmaktadır. Bu kurala bağlı olarak da baş başa sözcüğü daima ayrı yazılmaktadır.

TDK BAŞ BAŞA DOĞRU YAZILIŞI NASILDIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ikileme sözcükler daima ayrı yazılır. İkilemeler arasında yer alan başbaşa sözcüğü de bu kurala bağlı olarak daima ayrı yazılmaktadır.

Türk Dil Kurumu'u sözlüğünde kuralın orijinal açıklamasında ikilemelerin yazımına dair en genel açıklama: İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır: baş başa, diz dize, el ele, göz göze, iç içe, omuz omuza, yan yana; baştan başa, daldan dala, elden ele, günden güne, içten içe, yıldan yıla; başa baş, bire bir (ölçü), dişe diş, göze göz, teke tek; ardı ardına, boşu boşuna, günü gününe.