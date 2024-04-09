Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Ramazan bayramı namazı kılınışı, hükmü ve okunacak dualar

Ramazan Bayramı dolayısıyla bilgilerini tazelemek isteyenler ve bu ibadetin detaylarını merak edenler bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat gibi sorularla merakını gideriyor. Bayramın ilk günü sabah namazının akabinde camilerde cemaat halinde kılınan Ramazan Bayramı namazı için milyonlarca Müslüman camilere akın edecek. 11 Ayın Sultanı Ramazan ayını yolculadığımız bu günde, bu ibadeti eda ederek bayramı karşılamak isteyenler Diyanet açıklaması ile adım adım bayram namazı kılınışı hakkında bilgi sahibi oluyor. İşte konunun detayları.