Giriş Tarihi: 09.04.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
15:09
Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Ramazan bayramı namazı kılınışı, hükmü ve okunacak dualar
Yılda iki defa idrak ettiğimiz dini bayramlardan ilki olan Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan'da başlıyor. Milyonlarca vatandaşın camilerde buluşarak sabah namazının ardından eda edeceği bayram namazı kılınışı ve hükmü yönünden araştırılıyor. Bu noktada bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat gibi sorularla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya ilişkin açıklamaları takip ediliyor. İşte Diyanet'in konuya dair açıklamaları…