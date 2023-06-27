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Haberler Fotohaber Bayram namazı saat kaçta? 2023 Diyanet ile İstanbul bayram namazı saati ile il il namaz saatleri
Giriş Tarihi: 27.06.2023 21:47 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 21:49

Bayram namazı saat kaçta? 2023 Diyanet ile İstanbul bayram namazı saati ile il il namaz saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden merakla araştırılan bayram namazı saatleri bilgisini paylaştı. Yarın bayram namazı için camilerin yolunu tutacak olanlar yaşadıkları ile göre bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabını öğrenmeye başladı. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya başta olmak üzere tüm iller için bayram namazı kaçta sorusunun cevabına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte, İstanbul bayram namazı saati ve il il namaz vakitleri…

Bayram namazı saat kaçta? 2023 Diyanet ile İstanbul bayram namazı saati ile il il namaz saatleri

Bayram namazı saat kaçta? 28 Haziran'da idrak edeceğimiz Kurban Bayramı öncesi akıllara takılan en önemli soru işareti oldu. Yarın sabah bayram namazı için camilerin yolunu tutacak olanlar yaşadıkları ile göre bayram namazı saat kaçta sorusuna cevap bulmaya başladı. İstanbul bayram namazı saati 2023 başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve diğer tüm iller için bayram namazı saatleri açıklandı.

İşte, 81 il için bayram namazı saati;

Bayram namazı saat kaçta? 2023 Diyanet ile İstanbul bayram namazı saati ile il il namaz saatleri

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İlk olarak niyet edilir. Örneğin, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" biçiminde niyet edilmektedir.

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırası ile imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Sonrasında 4. Tekbir alınır ve bu sefer de eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessiz bir şekilde imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

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Bayram namazı saat kaçta? 2023 Diyanet ile İstanbul bayram namazı saati ile il il namaz saatleri

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Sonrasında tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır fakat bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin sonrasından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz bitirilir.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirler ile birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

Bayram namazı saat kaçta? 2023 Diyanet ile İstanbul bayram namazı saati ile il il namaz saatleri

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İl Bayram Namazı Saati

Adana

 05:54

Adıyaman

 05:41

Afyonkarahisar

 06:09

Ağrı

 05:17

Aksaray

 05:56

Amasya

 05:43

Ankara

 05:57

Antalya

 06:13

Ardahan

 05:14

Artvin

 05:18

Aydın

 06:22

Balıkesir

 06:18

Bartın

 05:55

Batman

 05:29

Bayburt

 05:27

Bilecik

 06:08

Bingöl

 05:29

Bitlis

 05:24

Bolu

 06:00

Burdur

 06:13

Bursa

 06:12

Çanakkale

 06:22

Çankırı

 05:52

Çorum

 05:47

Denizli

 06:18

Diyarbakır

 05:33

Düzce

 06:01

Edirne

 06:18

Elazığ

 05:35

Erzincan

 05:31

Erzurum

 05:23

Eskişehir

 06:07

Gaziantep

 05:46

Giresun

 05:32

Gümüşhane

 05:29

Hakkari

 05:19

Hatay

 05:53

Iğdır

 05:12

Isparta

 06:12

İstanbul

 06:10

İzmir

 06:24

Kahramanmaraş

 05:47

Karabük

 05:55

Karaman

 06:02

Kars

 05:14

Kastamonu

 05:49

Kayseri

 05:50

Kilis

 05:48

Kırıkkale

 05:55

Kırklareli

 06:15

Kırşehir

 05:54

Kocaeli

 06:07

Konya

 06:04

Kütahya

 06:10

Malatya

 05:39

Manisa

 06:22

Mardin

 05:32

Mersin

 05:58

Muğla

 06:22

Muş

 05:26

Nevşehir

 05:53

Niğde

 05:55

Ordu

 05:34

Osmaniye

 05:51

Rize

 05:24

Sakarya

 06:05

Samsun

 05:40

Siirt

 05:26

Sinop

 05:42

Sivas

 05:41

Şanlıurfa

 05:40

Şırnak

 05:25

Tekirdağ

 06:16

Tokat

 05:41

Trabzon

 05:27

Tunceli

 05:32

Uşak

 06:14

Van

 05:19

Yalova

 06:09

Yozgat

 05:50

Zonguldak

 05:57

Bayram namazı saat kaçta? 2023 Diyanet ile İstanbul bayram namazı saati ile il il namaz saatleri

BAYRAM HUTBESİ

KURBAN BAYRAMI: KARDEŞLİK VE YARDIMLAŞMA GÜNLERİ
Muhterem Müslümanlar!

Bugün, bir kez daha bayram sabahına ulaşmanın huzur, mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Bizleri Kurban Bayramına ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun. Bayramların hikmet ve önemini bizlere öğreten Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Kurban Bayramımız mübarek olsun.

Aziz Müminler!

Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "De ki: Benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir."

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (sas) şöyle buyurmaktadır: "Bugün ilk işimiz, bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur."

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