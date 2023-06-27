Bayram namazı saat kaçta? 2023 Diyanet ile İstanbul bayram namazı saati ile il il namaz saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden merakla araştırılan bayram namazı saatleri bilgisini paylaştı. Yarın bayram namazı için camilerin yolunu tutacak olanlar yaşadıkları ile göre bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabını öğrenmeye başladı. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya başta olmak üzere tüm iller için bayram namazı kaçta sorusunun cevabına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte, İstanbul bayram namazı saati ve il il namaz vakitleri…
|İl
|Bayram Namazı Saati
|
Adana
|05:54
|
Adıyaman
|05:41
|
Afyonkarahisar
|06:09
|
Ağrı
|05:17
|
Aksaray
|05:56
|
Amasya
|05:43
|
Ankara
|05:57
|
Antalya
|06:13
|
Ardahan
|05:14
|
Artvin
|05:18
|
Aydın
|06:22
|
Balıkesir
|06:18
|
Bartın
|05:55
|
Batman
|05:29
|
Bayburt
|05:27
|
Bilecik
|06:08
|
Bingöl
|05:29
|
Bitlis
|05:24
|
Bolu
|06:00
|
Burdur
|06:13
|
Bursa
|06:12
|
Çanakkale
|06:22
|
Çankırı
|05:52
|
Çorum
|05:47
|
Denizli
|06:18
|
Diyarbakır
|05:33
|
Düzce
|06:01
|
Edirne
|06:18
|
Elazığ
|05:35
|
Erzincan
|05:31
|
Erzurum
|05:23
|
Eskişehir
|06:07
|
Gaziantep
|05:46
|
Giresun
|05:32
|
Gümüşhane
|05:29
|
Hakkari
|05:19
|
Hatay
|05:53
|
Iğdır
|05:12
|
Isparta
|06:12
|
İstanbul
|06:10
|
İzmir
|06:24
|
Kahramanmaraş
|05:47
|
Karabük
|05:55
|
Karaman
|06:02
|
Kars
|05:14
|
Kastamonu
|05:49
|
Kayseri
|05:50
|
Kilis
|05:48
|
Kırıkkale
|05:55
|
Kırklareli
|06:15
|
Kırşehir
|05:54
|
Kocaeli
|06:07
|
Konya
|06:04
|
Kütahya
|06:10
|
Malatya
|05:39
|
Manisa
|06:22
|
Mardin
|05:32
|
Mersin
|05:58
|
Muğla
|06:22
|
Muş
|05:26
|
Nevşehir
|05:53
|
Niğde
|05:55
|
Ordu
|05:34
|
Osmaniye
|05:51
|
Rize
|05:24
|
Sakarya
|06:05
|
Samsun
|05:40
|
Siirt
|05:26
|
Sinop
|05:42
|
Sivas
|05:41
|
Şanlıurfa
|05:40
|
Şırnak
|05:25
|
Tekirdağ
|06:16
|
Tokat
|05:41
|
Trabzon
|05:27
|
Tunceli
|05:32
|
Uşak
|06:14
|
Van
|05:19
|
Yalova
|06:09
|
Yozgat
|05:50
|
Zonguldak
|05:57