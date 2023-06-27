Bayram namazı saat kaçta? 2023 Diyanet ile İstanbul bayram namazı saati ile il il namaz saatleri

BAYRAM HUTBESİ

KURBAN BAYRAMI: KARDEŞLİK VE YARDIMLAŞMA GÜNLERİ

Muhterem Müslümanlar!

Bugün, bir kez daha bayram sabahına ulaşmanın huzur, mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Bizleri Kurban Bayramına ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun. Bayramların hikmet ve önemini bizlere öğreten Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Kurban Bayramımız mübarek olsun.

Aziz Müminler!

Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "De ki: Benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir."

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (sas) şöyle buyurmaktadır: "Bugün ilk işimiz, bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur."