Bayram namazı saat kaçta? 2026 İstanbul bayram namazı saati açıklandı! Diyanet il il saatleri duyurdu
Giriş Tarihi: 19.03.2026 14:16 Güncelleme Tarihi: 19.03.2026 14:31

Bayram namazı saat kaçta? 2026 İstanbul bayram namazı saati açıklandı! Diyanet il il saatleri duyurdu

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden 81 ilin 2026 bayram namazı saatlerini açıkladı. Milyonların merak ettiği "Bayram namazı saat kaçta?" sorusu yanıt buldu. 20 Mart Cuma günü idrak edilecek Ramazan Bayramı sabahında vatandaşlar camilere akın edecek. İstanbul bayram namazı saati kaçta kılınacak? İşte 2026 il il vakitler...

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan Bayramı öncesi il il bayram namazı saatlerini açıkladı. 20 Mart Cuma sabahı eda edilecek bayram namazı için geri sayım başlarken, milyonlarca kişinin merak ettiği bayram namazı saat kaçta sorusu cevabını buldu. İşte Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul bayram namazı saati 2026 başta olmak üzere 81 il için vakit bilgileri…

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan milyonların beklediği bayram namazı saatlerine ilişkin açıklama geldi. Resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre 2026 Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da bayram namazı saati 07:39 olarak duyuruldu. İşte diğer tüm iller için bayram namazı saatleri;

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Adana: 07:12
Adıyaman: 07:01
Afyonkarahisar: 07:32
Ağrı: 06:42
Aksaray: 07:18
Amasya: 07:12

Ankara: 07:23
Antalya: 07:31
Ardahan: 06:44
Artvin: 06:48
Aydın: 07:42
Balıkesir: 07:43
Bartın: 07:26
Batman: 06:49
Bayburt: 06:54
Bilecik: 07:35
Bingöl: 06:52

Bitlis: 06:46
Bolu: 07:29
Burdur: 07:33
Bursa: 07:38
Çanakkale: 07:49
Çankırı: 07:20
Çorum: 07:15

Denizli: 07:37
Diyarbakır: 06:53
Düzce: 07:30
Edirne: 07:49
Elazığ: 06:57
Erzincan: 06:56
Erzurum: 06:49

Eskişehir: 07:32
Gaziantep: 07:04
Giresun: 07:01
Gümüşhane: 06:57
Hakkari: 06:39
Hatay: 07:09
Iğdır: 06:38

Isparta: 07:31
İstanbul: 07:39
İzmir: 07:45
Kahramanmaraş: 07:06

Karabük: 07:25
Karaman: 07:21
Kars: 06:42
Kastamonu: 07:20
Kayseri: 07:12
Kilis: 07:05

Kırıkkale: 07:20
Kırklareli: 07:46
Kırşehir: 07:18
Kocaeli: 07:35
Konya: 07:24
Kütahya: 07:34

Malatya: 07:01
Manisa: 07:44
Mardin: 06:51
Mersin: 07:15
Muğla: 07:40
Muş: 06:48
Nevşehir: 07:15

Niğde: 07:15
Ordu: 07:03
Osmaniye: 07:08
Rize: 06:53
Sakarya: 07:33
Samsun: 07:10
Şanlıurfa: 06:58
Siirt: 06:46
Sinop: 07:15
Şırnak: 06:44
Sivas: 07:06
Tekirdağ: 07:45
Tokat: 07:08

Trabzon: 06:56
Tunceli: 06:56
Uşak: 07:36
Van: 06:40
Yalova: 07:38
Yozgat: 07:15
Zonguldak: 07:28

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. Gün | 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün | 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün | 22 Mart 2026 Pazar

