Giriş Tarihi: 20.03.2026 01:09 Güncelleme Tarihi: 20.03.2026 01:15

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2026 İstanbul bayram namazı saati belli oldu! Diyanet il il saatleri açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı Ramazan Bayramı öncesi 81 ilin bayram namazı saatlerini duyurdu. Bayram sabahında namazını kılmak isteyen vatandaşlar, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde "bayram namazı saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. 20 Mart Cuma günü sabahı başlayacak bayram namazı için hazırlıklar tüm illerde tamamlanıyor. İşte 2026 Ankara, İzmir, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere tüm illerin bayram namazı saatleri…

2026 Ramazan Bayramı idrak edilirken, Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı saatlerini ilan etti. Vatandaşlar, özellikle İstanbul, Bursa ve İzmir gibi illerde bayram namazının saat kaçta başlayacağını araştırıyor. 20 Mart Cuma günü sabahı kılınacak namaz öncesi şehirlerde hazırlıklar sürerken, Diyanet'in paylaştığı verilerle tüm illerin namaz vakitleri öğrenilebiliyor. Bayram sabahı için belirlenen saatler il il farklılık gösteriyor.

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 Ramazan Bayramı öncesinde İstanbul'da bayram namazı vaktiyle ilgili resmi duyuruyu yayımladı. Açıklamaya göre, İstanbul'da bayram namazı sabah 07:39'da kılınacak. Vatandaşlar, bu saat doğrultusunda camilerde bayram namazını eda edebilecek. Ayrıca diğer illerin namaz vakitleri de Diyanet'in resmi sitesi üzerinden erişime açıldı. 2026 yılı bayram namazı planlaması böylece netlik kazanmış oldu.

İşte diğer tüm iller için bayram namazı saatleri;

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Adana: 07:12
Adıyaman: 07:01
Afyonkarahisar: 07:32
Ağrı: 06:42
Aksaray: 07:18
Amasya: 07:12

Ankara: 07:23
Antalya: 07:31
Ardahan: 06:44
Artvin: 06:48
Aydın: 07:42
Balıkesir: 07:43
Bartın: 07:26
Batman: 06:49
Bayburt: 06:54
Bilecik: 07:35
Bingöl: 06:52

Bitlis: 06:46
Bolu: 07:29
Burdur: 07:33
Bursa: 07:38
Çanakkale: 07:49
Çankırı: 07:20
Çorum: 07:15

Denizli: 07:37
Diyarbakır: 06:53
Düzce: 07:30
Edirne: 07:49
Elazığ: 06:57
Erzincan: 06:56
Erzurum: 06:49

Eskişehir: 07:32
Gaziantep: 07:04
Giresun: 07:01
Gümüşhane: 06:57
Hakkari: 06:39
Hatay: 07:09
Iğdır: 06:38

Isparta: 07:31
İstanbul: 07:39
İzmir: 07:45
Kahramanmaraş: 07:06

Karabük: 07:25
Karaman: 07:21
Kars: 06:42
Kastamonu: 07:20
Kayseri: 07:12
Kilis: 07:05

Kırıkkale: 07:20
Kırklareli: 07:46
Kırşehir: 07:18
Kocaeli: 07:35
Konya: 07:24
Kütahya: 07:34

Malatya: 07:01
Manisa: 07:44
Mardin: 06:51
Mersin: 07:15
Muğla: 07:40
Muş: 06:48
Nevşehir: 07:15

Niğde: 07:15
Ordu: 07:03
Osmaniye: 07:08
Rize: 06:53
Sakarya: 07:33
Samsun: 07:10
Şanlıurfa: 06:58
Siirt: 06:46
Sinop: 07:15
Şırnak: 06:44
Sivas: 07:06
Tekirdağ: 07:45
Tokat: 07:08

Trabzon: 06:56
Tunceli: 06:56
Uşak: 07:36
Van: 06:40
Yalova: 07:38
Yozgat: 07:15
Zonguldak: 07:28

RAMAZAN BAYRAMI'NIN İSLAM ALEMİNDEKİ MANEVİ DEĞERİ

Ramazan Bayramı, bir ay boyunca tutulan oruçların, edilen duaların ve yapılan sabır imtihanının manevi bir ödülü olarak kabul edilir. "Fıtır Bayramı" olarak da bilinen bu özel günler, Müslümanların birbirine olan bağlarını kuvvetlendirdiği, küslerin barıştığı ve toplumsal dayanışmanın zirveye ulaştığı bir zaman dilimidir. Paylaşmanın ve şükretmenin sembolü olan bu bayram, aynı zamanda bir arınma sürecinin tamamlanmasını temsil eder.

2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ VE TAKVİMİ

2026 yılında Ramazan Bayramı süreci 19 Mart Perşembe günü arefe günü ile başlayacak. Bayramın birinci günü ise 20 Mart Cuma gününe denk geliyor. Hafta sonu ile birleşen bayram takvimi şu şekildedir:

19 Mart Perşembe: Arefe Günü (Yarım gün tatil)

20 Mart Cuma: Ramazan Bayramı 1. Gün

21 Mart Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. Gün

22 Mart Pazar: Ramazan Bayramı 3. Gün

