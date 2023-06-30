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Haberler Fotohaber BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR LİSTESİ||Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, hangileri ücretsiz?
Giriş Tarihi: 30.06.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 11:51

BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR LİSTESİ||Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, hangileri ücretsiz?

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Dönüş hazırlıkları yapan vatandaşlar bayramda ücretsiz otoyollar ve köprüler listesi için araştırmalara başladı. Bayramda ziyaretlerini tamamlayan vatandaşlar dönüş yoluna girmeden önce "2023 bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, bedava mı, ne zamana kadar?" merak ediyor. Bu yıl dokuz gün ilan edilen bayram tatili dönüşü vatandaşlar otoyolları ve köprüleri kullanacak. Peki, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte, ücretsiz köprü ve otoyolların listesi…

BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR LİSTESİ||Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, hangileri ücretsiz?

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacağı açıklanmıştı. Bayram öncesi bu listedeki köprü ve otoyollardan geçiş yapan vatandaşlar bayram dönüşü yoluna girmeden önce 2023 bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, bedava mı, ne zamana kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda en çok 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler merak ediliyor. Bu yıl dokuz gün ilan edilen bayram tatili dönüşü vatandaşlar son durumu araştırıyor. Peki, bayram tatili dönüşü köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? İşte, yanıtı…

BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR LİSTESİ||Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, hangileri ücretsiz?

BAYRAMDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER BEDAVA MI, ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak.

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BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR LİSTESİ||Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, hangileri ücretsiz?

Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 24 Haziran Cumartesi saat 00.00'dan başlayarak, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Yap-işletdevret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR LİSTESİ||Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, hangileri ücretsiz?

Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 28 Haziran Çarşamba saat 00.00'dan 1 Temmuz Cuma gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.

BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR LİSTESİ||Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, hangileri ücretsiz?

KURBAN BAYRAMINDA HANGİ KÖPRÜ VE YOLLAR ÜCRETSİZ?
Ücretsiz olacak köprüler; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi), Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi),Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil),İzmir - Çeşme Otoyolu, İzmir - Aydın Otoyolu, Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi), Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

Ücretli olacak köprü ve otoyollar; Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü), Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu, Ankara- Niğde Otoyolu

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