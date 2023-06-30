BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR LİSTESİ||Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, hangileri ücretsiz?

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacağı açıklanmıştı. Bayram öncesi bu listedeki köprü ve otoyollardan geçiş yapan vatandaşlar bayram dönüşü yoluna girmeden önce 2023 bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, bedava mı, ne zamana kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda en çok 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler merak ediliyor. Bu yıl dokuz gün ilan edilen bayram tatili dönüşü vatandaşlar son durumu araştırıyor. Peki, bayram tatili dönüşü köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? İşte, yanıtı…