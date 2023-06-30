Giriş Tarihi: 30.06.2023 11:51
Güncelleme Tarihi: 30.06.2023
11:51
BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR LİSTESİ||Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, hangileri ücretsiz?
Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Dönüş hazırlıkları yapan vatandaşlar bayramda ücretsiz otoyollar ve köprüler listesi için araştırmalara başladı. Bayramda ziyaretlerini tamamlayan vatandaşlar dönüş yoluna girmeden önce "2023 bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, bedava mı, ne zamana kadar?" merak ediyor. Bu yıl dokuz gün ilan edilen bayram tatili dönüşü vatandaşlar otoyolları ve köprüleri kullanacak. Peki, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte, ücretsiz köprü ve otoyolların listesi…