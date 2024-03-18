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Giriş Tarihi: 18.03.2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 15:35

Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? 2024 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Oruç ibadetini eda eden İslam alemi Ramazan Bayramı için geri sayıma başladı. Özellikle öğrenciler ve çalışanların takip ettiği 'bayram tatili kaç gün?' sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Toplamda 3 gün süren bayramda tatil planı yapanlar tarihlerin hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceği noktasında araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; Ramazan bayram tatili 9 gün mü, ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte, detaylar...

Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? 2024 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Ramazan Bayramı tatili ne zaman, hangi gün, hafta sonu ile birleşiyor mu soruları tatil planlarının ilk adımı oluyor. Şimdiden planlarını çıkaranlar sürenin uzaması noktasında gözlerini resmi açıklamalara çevirdi. Bayram arifesinden yarım gün olarak başlayacak resmi tatil tarihleri gündemde. Peki; bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? İşte, detaylar...

Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? 2024 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024?

Ramazan Bayramı Arefesi - 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün - 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün - 11 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün - 12 Nisan Cuma

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Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? 2024 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

9 Nisan günü idrak edilecek bayram arifesinden yarım gün olarak başlayacak resmi tatil 12 Nisan günü son bulsa da 13-14 Nisan tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle şu anda bayram tatili 5 tam ve bir yarım gün olarak görülüyor.

Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? 2024 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Tatilden hemen önceki tarihin; 8 Nisan Pazartesi gününün dahil edilmesi durumunda önceki hafta sonu ile birleşecek tatil, 9 güne ulaşabilir.

Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? 2024 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

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