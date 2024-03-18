Giriş Tarihi: 18.03.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
15:35
Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? 2024 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Oruç ibadetini eda eden İslam alemi Ramazan Bayramı için geri sayıma başladı. Özellikle öğrenciler ve çalışanların takip ettiği 'bayram tatili kaç gün?' sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Toplamda 3 gün süren bayramda tatil planı yapanlar tarihlerin hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceği noktasında araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; Ramazan bayram tatili 9 gün mü, ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte, detaylar...