Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? 2024 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Ramazan Bayramı tatili ne zaman, hangi gün, hafta sonu ile birleşiyor mu soruları tatil planlarının ilk adımı oluyor. Şimdiden planlarını çıkaranlar sürenin uzaması noktasında gözlerini resmi açıklamalara çevirdi. Bayram arifesinden yarım gün olarak başlayacak resmi tatil tarihleri gündemde. Peki; bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? İşte, detaylar...