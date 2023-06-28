Bayramda kargolar açık mı? 28, 29, 30 Haziran-1 Temmuz Kurban Bayramı’da MNG, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo açık mı, çalışıyor mu, dağıtım var mı?

Giriş Tarihi: 28.06.2023 08:51 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 08:51

Kurban Bayramı dolasıyla kargo saatleri gündeme geliyor. Uzun süredir kargosunu bekleyen vatandaşlar MNG, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo kargo çalışma durumunu merak ederken bayramda kargolar açık mı, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. Bayram'ın 1. 2. 3. ve 4. günü 28, 29, 30 Haziran-1 Temmuz kargo çalışma saatleri bayram dolasıyla araştırılıyor. Peki Bayramda kargolar açık mı? Kurban Bayramı'da MNG, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo açık mı, çalışıyor mu, dağıtım var mı? İşte yanıtı…