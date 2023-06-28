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Haberler Fotohaber Bayramda kargolar açık mı? 28, 29, 30 Haziran-1 Temmuz Kurban Bayramı’da MNG, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo açık mı, çalışıyor mu, dağıtım var mı?
Giriş Tarihi: 28.06.2023 08:51 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 08:51

Bayramda kargolar açık mı? 28, 29, 30 Haziran-1 Temmuz Kurban Bayramı’da MNG, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo açık mı, çalışıyor mu, dağıtım var mı?

Kurban Bayramı dolasıyla kargo saatleri gündeme geliyor. Uzun süredir kargosunu bekleyen vatandaşlar MNG, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo kargo çalışma durumunu merak ederken bayramda kargolar açık mı, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. Bayram'ın 1. 2. 3. ve 4. günü 28, 29, 30 Haziran-1 Temmuz kargo çalışma saatleri bayram dolasıyla araştırılıyor. Peki Bayramda kargolar açık mı? Kurban Bayramı'da MNG, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo açık mı, çalışıyor mu, dağıtım var mı? İşte yanıtı…

Bayramda kargolar açık mı? 28, 29, 30 Haziran-1 Temmuz Kurban Bayramı’da MNG, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo açık mı, çalışıyor mu, dağıtım var mı?

Bayramda kargo çalışma saatleri en çok aratılanlar arasında yer alıyor. 28, 29, 30 Haziran-1 Temmuz tarihler arasında kargosunu bekleyenler bayramda kargo çalışma saatleri için araştırmalarına başladı. Bayramda kargolar açık mı kapalı mı sorusu 1. Gün için yanıt arıyor. İşte 28, 29, 30 Haziran-1 Temmuz bayramda kargoların çalışma durumu

Bayramda kargolar açık mı? 28, 29, 30 Haziran-1 Temmuz Kurban Bayramı’da MNG, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo açık mı, çalışıyor mu, dağıtım var mı?

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar bayram tatili boyunca hizmet vermeyecek. 27 Haziran 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

Kargolar 3 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek.

Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin bayram tatili boyunca kapalı tutulması bekleniyor.

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Bayramda kargolar açık mı? 28, 29, 30 Haziran-1 Temmuz Kurban Bayramı’da MNG, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo açık mı, çalışıyor mu, dağıtım var mı?
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