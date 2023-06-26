Giriş Tarihi: 26.06.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 10:11

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 2023 Arife ve Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs, İETT, Marmaray, tramvay bedava mı olacak?

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde merak edilen bir konu da toplu taşıma tarifesi konusu oluyor. Vatandaşlar tatil sürecinde kullandıkları toplu taşıma araçlarına binmeden önce "Bayramda İETT, otobüs, metro, Marmaray, metrobüs toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile bazı toplu taşımalar ücretsiz olacağı paylaşılmıştı. Peki, Bayramda İETT, otobüs, metro, Marmaray, metrobüs toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İşte detaylar.