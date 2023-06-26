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Haberler Fotohaber Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 2023 Arife ve Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs, İETT, Marmaray, tramvay bedava mı olacak?
Giriş Tarihi: 26.06.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 10:11

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 2023 Arife ve Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs, İETT, Marmaray, tramvay bedava mı olacak?

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde merak edilen bir konu da toplu taşıma tarifesi konusu oluyor. Vatandaşlar tatil sürecinde kullandıkları toplu taşıma araçlarına binmeden önce "Bayramda İETT, otobüs, metro, Marmaray, metrobüs toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile bazı toplu taşımalar ücretsiz olacağı paylaşılmıştı. Peki, Bayramda İETT, otobüs, metro, Marmaray, metrobüs toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İşte detaylar.

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 2023 Arife ve Kurban Bayramı’nda otobüs, metro, metrobüs, İETT, Marmaray, tramvay bedava mı olacak?

Kurban bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. Bayram öncesi vatandaşlar toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere bu yıl bayram tatili 9 gün olacak şekilde birleştirilmişti. Şimdilerde ise "Bayramda İETT, otobüs, metro, Marmaray, metrobüs toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?" soruları yanıt arıyor. İşte bayramda uygulanacak toplu taşıma tarifesi ile ilgili detaylar.

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 2023 Arife ve Kurban Bayramı’nda otobüs, metro, metrobüs, İETT, Marmaray, tramvay bedava mı olacak?

KURBAN BAYRAMINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak. Kurban Bayramı'nda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücret alınmayacak.

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Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 2023 Arife ve Kurban Bayramı’nda otobüs, metro, metrobüs, İETT, Marmaray, tramvay bedava mı olacak?

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 28 Haziran Çarşamba saat 00.00'dan (salı gününü çarşambaya bağlayan gece) başlayarak 1 Temmuz Cumartesi gün sonuna kadar Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz yararlanılacak

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 2023 Arife ve Kurban Bayramı’nda otobüs, metro, metrobüs, İETT, Marmaray, tramvay bedava mı olacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 2023 Arife ve Kurban Bayramı’nda otobüs, metro, metrobüs, İETT, Marmaray, tramvay bedava mı olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor.2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona erdi.

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