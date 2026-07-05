Bedelli Askerlik Son Durum 2026 | Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

17 Nisan'daki sayısında yayımlanan 7577 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12'nci maddesinde yapılan değişiklik ile 416 bin 361 liraya yükselen bedelli askerlik ücreti memur maaşlarına yapılan yüzde 13,52'lik zam ile 472 bin 653 TL oldu.