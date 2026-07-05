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Giriş Tarihi: 05.07.2026 08:54

Bedelli Askerlik Son Durum 2026 | Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yürütülen bedelli askerlik uygulamasına dair adayların merakla beklediği 2026 yılı ikinci dönem güncel ücret tutarı ön plana çıktı. Memur maaş katsayısına endeksli olarak hesaplanan yeni bedelli askerlik ücret tablosu, TÜİK haziran ayı enflasyon verilerini duyurmasının ardından kamuoyuna ilan edildi. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar...

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Bedelli Askerlik Son Durum 2026 | Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

2026 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren yeni memur maaş katsayısı ile, bedelli askerlik yapmak isteyen adayların ödeyeceği toplam tutar da doğrudan güncellendi. Yılın ilk 6 ayında geçerli olan mevcut ücretin üzerine eklenen temmuz zammı, başvuru yapmayı planlayanların bütçe planlamalarını şekillendirecek. Böylece bedelli askerlik ücreti hakkındaki son gelişmeler gündemdeki yerini aldı.

Bedelli Askerlik Son Durum 2026 | Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

6 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ikinci yarısında alacağı zam oranı yüzde 13,52 olarak kesinleşti.

Memur maaş katsayısındaki artış, bedelli askerlik ücretini de doğrudan etkiledi.

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Bedelli Askerlik Son Durum 2026 | Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

17 Nisan'daki sayısında yayımlanan 7577 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12'nci maddesinde yapılan değişiklik ile 416 bin 361 liraya yükselen bedelli askerlik ücreti memur maaşlarına yapılan yüzde 13,52'lik zam ile 472 bin 653 TL oldu.

Bedelli Askerlik Son Durum 2026 | Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

BAKANLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Hesaplamalar memur aylık katsayısındaki yeni artış üzerinden yapılırken, bedelli askerlik ücretine ilişkin resmi tutarın Milli Savunma Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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