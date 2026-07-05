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Bedelli Askerlik Son Durum 2026 | Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 05.07.2026 08:54
Bedelli Askerlik Son Durum 2026 | Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL?
Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yürütülen bedelli askerlik uygulamasına dair adayların merakla beklediği 2026 yılı ikinci dönem güncel ücret tutarı ön plana çıktı. Memur maaş katsayısına endeksli olarak hesaplanan yeni bedelli askerlik ücret tablosu, TÜİK haziran ayı enflasyon verilerini duyurmasının ardından kamuoyuna ilan edildi. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar...