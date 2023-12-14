Giriş Tarihi: 14.12.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 17:00

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 || MSB Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, ne kadar olacak, kaç TL? Asker adaylarının gözü bu haberde!

Bedelli askerlik ücreti 2024 son durum gelişmeleri milyonlarca asker adayı tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere bu ücret, memur aylık katsayısına göre belirleniyor. Bu noktada 2024 yılının ilk yarısında geçerli olacak tutar ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yeni yıla sayılı günler kala ''Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?'' sorularına yanıt aranıyor. Temmuz ayında yapılan memur zammı ile bedelli askerlik fiyatı, 122 bin 351 lira olarak belirlenmişti. Peki; Ocak zammı ile 2024 bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, nasıl hesaplanır? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.