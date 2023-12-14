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Haberler Fotohaber BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 || MSB Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, ne kadar olacak, kaç TL? Asker adaylarının gözü bu haberde!
Giriş Tarihi: 14.12.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 17:00

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 || MSB Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, ne kadar olacak, kaç TL? Asker adaylarının gözü bu haberde!

Bedelli askerlik ücreti 2024 son durum gelişmeleri milyonlarca asker adayı tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere bu ücret, memur aylık katsayısına göre belirleniyor. Bu noktada 2024 yılının ilk yarısında geçerli olacak tutar ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yeni yıla sayılı günler kala ''Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?'' sorularına yanıt aranıyor. Temmuz ayında yapılan memur zammı ile bedelli askerlik fiyatı, 122 bin 351 lira olarak belirlenmişti. Peki; Ocak zammı ile 2024 bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, nasıl hesaplanır? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 || MSB Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, ne kadar olacak, kaç TL? Asker adaylarının gözü bu haberde!

Bedelli askerlik ücreti 2024 yeni yıla sayılı günler kala gündemdeki yerini aldı. Bedelli askerlik fiyatı, TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları baz alınarak belirlenen memur zammı ile birlikte değişiyor. Bu kapsamda yeni rakam Ocak zammı ile netliğe kavuşacak. Bu noktada tüm gözler yılın son verisi olan Aralık enflasyon oranına çevrilmiş durumda. Peki; Ocak zammı ile bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2024 Yeni bedelli askerlik ücreti hesaplama ve detaylı bilgiler…

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 || MSB Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, ne kadar olacak, kaç TL? Asker adaylarının gözü bu haberde!

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Memur aylık katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik parasının asgari ücret zammı ile bir korelasyonu bulunmamaktadır.

TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamları ile birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelecek.

Memur zammı ile bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 || MSB Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, ne kadar olacak, kaç TL? Asker adaylarının gözü bu haberde!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122.351,04 TL olmuştur." ifadeleri yer almıştı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 || MSB Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, ne kadar olacak, kaç TL? Asker adaylarının gözü bu haberde!

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HESAPLAMA

Memur maaşlarının katsayı oranları bedeli askerlik ücreti belirlenirken kullanılır. Bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayı çarpımı ile hesaplanır. Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilir.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 || MSB Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, ne kadar olacak, kaç TL? Asker adaylarının gözü bu haberde!

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruların ardından da ödeme süreci başlıyor.

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

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